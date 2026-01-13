قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ قطر طرفٌ في الاتصالات الهادفة للتهدئة بالمنطقة وحلّ الخلاف بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن "الدبلوماسية الطريقة الفعّالة لحل أزمات المنطقة ونعمل على ذلك مع جيراننا وشركائنا"، وأضاف الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء "لا نتحدث عن حرب حالياً وإنما توقعات بتصعيد عسكري محتمل في المنطقة، ونسعى إلى التهدئة".

وبشأن تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة وصف الأنصاري ما يجري هناك بالكارثة الإنسانية المستمرة، وأكّد أنّ قطر تعمل مع الوسطاء على التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مكرراً رفض بلاده الربط بين الاتفاق في غزة وبين فتح معبر ‎رفح ودخول المساعدات التي يجب أن تدخل دون شروط. ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تستخدم ورقةَ ضغط وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، وأضاف: "لا نتوقع جداول زمنية بشأن غزة، لكن اتصالاتنا مستمرة ويومية لدفع الاتفاق قدماً، وإنّ التعقيدات على الطاولة تستدعي التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وعلى إسرائيل الإجابة على سؤال لماذا يتأخر تنفيذ اتفاق غزة".