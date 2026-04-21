الأنصاري: قطر تدعم تمديد الهدنة وعدم عودة الحرب

- قطر تؤكد تواصلها المستمر مع الوسطاء وباكستان لحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع اقتراب انتهاء الهدنة، وتدعو لوقف الحرب التي تؤثر على الاقتصاد ودعم تمديد الهدنة. - شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أهمية حل أزمة مضيق هرمز كمسؤولية دولية، مشيراً إلى تواصل قطر مع الأطراف الدولية لحماية الملاحة وسلاسل الإمداد. - العلاقات بين قطر وباكستان توصف بالاستراتيجية والتاريخية، بينما تظل إيران غير مشاركة في مفاوضات إسلام أباد، وسط مخاوف من عودة الحرب.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده على تواصل دائم مع الوسطاء ومع الطرف الباكستاني بشأن المفاوضات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك مع قرب انتهاء هدنة الأسبوعين. وشدد الأنصاري في المؤتمر الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء على مطالبة قطر بوقف الحرب "التي تؤثر في اقتصادنا"، ودعمها وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة ووقف الاعتداءات إن لم تستأنف المفاوضات. واعتبر أن حل أزمة مضيق هرمز "ليس فقط مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية جميع الدول". وقال: "إن استمرار إغلاق المضيق يحوّل الأزمة من إقليمية إلى دولية"، مشيراً إلى أن بلاده تتواصل مع الأطراف الدولية والشركاء لحماية الملاحة في المضيق وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إيران إلى وقف الاعتدءات على قطر ودول المنطقة، في آخر اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفاً: "منخرطون مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة".

ووصف متحدث الخارجية القطرية الشراكة بين قطر وباكستان بأنها استراتيجية ومستمرة، لافتاً إلى وجود "علاقات تاريخية" واستراتيجية بين دول الخليج وباكستان.

وأكّد مصدر إيراني مسؤول لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء أن موقف بلاده من عدم المشاركة في مفاوضات إسلام أباد لم يتغير "ولا وفود هناك"، مضيفاً: "لم يُتخذ بعد قرار إرسال وفد"، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن أي وفد من إيران لم يغادر حتى الآن إلى باكستان لحضور محادثات السلام مع الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت تنتهي فيه الهدنة خلال ساعات، وسط مخاوف دولية من عودة الحرب.