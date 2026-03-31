- أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقف دول الخليج الموحد في الدعوة إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، مع التركيز على أهمية مشاركة دول الخليج في أي اتفاقات تتعلق بمضيق هرمز. - هناك انقسام بين دول الخليج حول التعامل مع إيران؛ حيث تدعو السعودية والإمارات إلى الضغط العسكري، بينما تفضل عُمان وقطر الحلول الدبلوماسية، مع مطالب سعودية بتحييد البرنامج النووي الإيراني. - أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى فعالية القوات المسلحة القطرية في صد الاعتداءات الإيرانية، مع تحذيرات سعودية من استمرار الصراع الذي قد يؤدي إلى هجمات إيرانية.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء أن موقف دول الخليج "موحّد" بالدعوة إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب في المنطقة التي دخلت شهرها الثاني. وقال الأنصاري خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في مقر وزارة الخارجية بالدوحة، إن "ما نفهمه هو أن هناك موقفاً موحداً جداً في الخليج يدعو إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب". وتابع: "قادة دول الخليج يعملون من أجل إنهاء هذه الحرب، وهم على اتصال بشكل يومي". وأكد المتحدث أن قطر دعت منذ اليوم الأول إلى خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك جميع التحركات العسكرية، لافتاً، في ذات السياق، إلى أن الدوحة تدعم الجهود الباكستانية لوقف التصعيد.

وبشأن هرمز، قال الأنصاري إن المضيق ممر عالمي ولا يمكن أن تقتصر مناقشته على إحدى الدول، مضيفاً: "اتخذنا قراراً في مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حل لهذه المشكلة". وأردف: "القادة في دول الخليج أوضحوا أن دول الخليج يجب أن تكون جزءاً من أي اتفاق يجري التوصل إليه في المنطقة".

ولفت الأنصاري، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد بحث خلال زيارته لواشنطن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز يشكل تهديداً لأمن الطاقة، وأن قطر ملتزمة أمن الطاقة العالمي. وحذر الأنصاري من استهداف منشآت البنية التحتية، مشدداً على أن ذلك "لا يحتاج مبادرات، بل يحتاج قرارات سياسية".

وفي ما يخص التصدي للاعتداءات الإيرانية، لفت الأنصاري إلى أن القوات المسلحة القطرية تعمل بكفاءة لصد كل الاعتداءات الإيرانية، موضحاً أن القوات المسلحة القطرية أثبتت فعاليتها ونجحت في صد 90% من الهجمات الإيرانية. وأشار إلى أن "هناك الكثير من الخطوط الحمراء التي جرى تجاوزها في هذه الحرب، وبخاصة استهداف منشآت البنية التحتية والنووية". وأضاف: "وقف استهداف البنية التحتية لا يحتاج إلى مبادرات، بل يحتاج إلى قرارات سياسية من الأطراف المشاركة بالحرب".

إلى ذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" اليوم الثلاثاء عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مسؤولين في السعودية والإمارات والكويت والبحرين أفادوا في محادثات خاصة، بأنهم لا يرغبون في إنهاء الحرب على إيران إلا بعد حدوث تغييرات جوهرية في القيادة الإيرانية أو تحول جذري في سلوكها.

ووفق مسؤولين خليجيين وأميركيين وإسرائيليين تحدثوا للوكالة، فقد حثت دول خليجية بقيادة السعودية والإمارات، الرئيس دونالد ترامب على مواصلة الحرب ضد إيران، بحجة أن طهران لم تُضعَف بما فيه الكفاية من جراء حملة القصف التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ شهر. وترى هذه الدول أن هذه اللحظة تُمثل فرصة تاريخية لشلّ نظام الحكم الحالي في طهران نهائياً، وفق الوكالة.

لكن هذا التوجه يثير انقساماً بين دول الخليج بحسب "أسوشييتد برس" التي نقلت عن دبلوماسي خليجي قوله إن السعودية والإمارات تقودان الدعوات إلى زيادة الضغط العسكري على طهران، مشيرة إلى أن الإمارات برزت كأكثر دول الخليج تشدداً، وتضغط بقوة على ترامب لإصدار أمر بغزو بري. وتؤيد الكويت والبحرين هذا الخيار أيضاً. أما عُمان وقطر، فقد فضّلتا الحل الدبلوماسي، وفقاً للمصدر ذاته. وأضاف الدبلوماسي أن السعودية جادلت أمام الولايات المتحدة بأن إنهاء الحرب الآن لن يُفضي إلى "اتفاق جيد" يضمن أمن جيران إيران العرب.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن السعودية تطلب في أي تسوية نهائية للحرب، تحييد البرنامج النووي الإيراني، وتدمير قدراتها الصاروخية الباليستية، وإنهاء دعم طهران للجماعات التابعة لها في المنطقة، وضمان عدم قدرة الجمهورية الإسلامية على إغلاق مضيق هرمز فعلياً في المستقبل.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ مسؤولي البيت الأبيض أن المزيد من تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وقيادتها الحالية يخدم المصالح طويلة الأمد لمنطقة الخليج وخارجها. لكن ذلك لا يستبعد سعي السعودية لحل دبلوماسي للأزمة، خشية أن يؤدي استمرار الصراع إلى شنّ إيران هجمات على البنية التحتية للطاقة في المملكة. ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي سعودي قوله إن المملكة تسعى في نهاية المطاف لحل سياسي، وإن تركيزها الفوري ينصبّ على حماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية.

وفي الإمارات، أبرزت الوكالة تزايد حدة خطاب مسؤولي الدولة تجاه إيران، إذ كتبت نورة الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في مقال نُشر يوم الاثنين في صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة بالإنكليزية والمرتبطة بالدولة: "لم يعد النظام الإيراني الذي يُطلق صواريخ باليستية على أراضيه، ويُسلح التجارة العالمية، ويدعم الجماعات الوكيلة، مقبولًا في المشهد الإقليمي". وأضافت: "نريد ضماناً".