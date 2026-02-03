الأنصاري: تواصل إقليمي للتحول إلى الدبلوماسية بشأن إيران

- أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على أهمية الحوار مع إيران وضرورة العودة إلى المفاوضات لخفض التوتر الإقليمي، مشيراً إلى مبادرة إيرانية لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية. - شدد الأنصاري على ضرورة فتح معبر رفح بالكامل لإدخال المساعدات إلى غزة، محذراً من خطورة الوضع الإنساني، ومؤكداً على أهمية التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. - رفض الأنصاري مشروع قانون زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي يصنف قطر كدولة عدو، مطالباً باعتذار رسمي من إسرائيل بسبب استهدافها لحي سكني في الدوحة.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن هناك تواصلاً إقليمياً للتحول إلى الدبلوماسية بشأن إيران وأنّ دولة قطر اتّخذت الإجراءات الاحترازية كافّة لحماية سيادتها وشعبها في ظل التصعيد بالمنطقة، فيما شدّد بشأن قطاع غزة، على ضرورة فتح معبر رفح بالكامل. وحول الوضع في إيران، قال الأنصاري خلال الإحاطة الأسبوعية، إنّ هناك تواصلاً إقليمياً للتحول إلى الدبلوماسية والحوار في موضوع إيران، مضيفاً في هذا السياق: "نحن نؤكد ضرورة العودة إلى المفاوضات ووقف التوتر".

ومضى قائلاً: "كل الأطراف تعمل مع بعضها البعض وقطر ليست وحيدة بهذا الجهد، وهي ترى أن كل الخلافات يحب أن تحلّ على طاولة المفاوضات، وهي الطريقة الوحيدة للمضي في تحقيق السلام بالمنطقة"، ويأتي حديث الأنصاري تزامناً مع ما كشفته مصادر إيرانية مطلعة، اليوم، لـ"العربي الجديد" عن أنّ عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ"مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن هذه المبادرة "جاءت في إطار استراتيجية الحوار وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة".

وأكدت المصادر في حديثها مع "العربي الجديد" أنه "ليس هناك شيء محسوم ونهائي بشأن مكان المباحثات وزمانها"، مضيفة أن هناك دولة أخرى مرشحة لاستضافة المفاوضات وأنها قد لا تعقد في تركيا، ومشيرة إلى وجود مباحثات لعقدها في دولة أخرى "لكن حتى الآن لم يحسم ملف المكان والزمان" للمفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى أنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية عباس عراقجي بإجراء مفاوضات مشروطة مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال بزشكيان في منشور عبر منصة إكس: "نظراً إلى مطالب دول صديقة في المنطقة للردّ على طلب الرئيس الأميركي للتفاوض، أمرت وزير الخارجية بأنه في حال وجود فضاء مناسب، خالٍ من التهديد، وبعيد عن التوقعات غير المنطقية، بإجراء مفاوضات عادلة ومنصفة على أساس مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".

وأمس الاثنين، أشارت وكالة رويترز إلى أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وعراقجي يعتزمان عقد اجتماع بشأن إيران الجمعة في إسطنبول بتركيا، لمناقشة اتفاق نووي محتمل، مع توقعات بمشاركة بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن احتمالية حضور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الاجتماعات.

الأنصاري: يجب فتح معبر رفح بالكامل

على صعيد آخر، وفي الشأن الفلسطيني، أكّد الأنصاري ضرورة فتح معبر ‎رفح كلياً لإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكداً أنّه "لا نقبل أن يستخدم أداة ضغط"، وأن منع مرور آلاف الحالات الطبية من معبر ‎رفح "جريمة ويجب حل هذا الأمر"، محذراً من خطورة الوضع الإنساني في غزة، خاصة أن المساعدات لم تدخل كما هو مطلوب.

وأعاد الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح، أمس الاثنين، بعد عام من الإغلاق في خضم الحصار الخانق الذي رافق حرب إبادة جماعية تعرض لها القطاع. وفرضت قوات الاحتلال قيوداً على حركة التنقل عبر المعبر، إذ قالت وزارة الداخلية في غزة إن 8 فلسطينيين من المرضى ومرافقيهم غادروا قطاع غزة، أمس الاثنين، في حين وصل إلى القطاع 12 فلسطينياً في ساعة متأخرة من الليل، وهم 9 نساء و3 أطفال.

وحضّت قطر، أمس الاثنين على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، واصفة ذلك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح". وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية "تؤكد دولة قطر أن فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المأساوية للمدنيين، ولا سيّما في الجوانب الإنسانية والصحية"، وشدّدت الخارجية القطرية على "ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملاً، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع على نحوٍ مستدام ودون عوائق".

الأنصاري عن مشروع لبيد: إسرائيل هي من قصفت قطر

إلى ذلك، تطرق الأنصاري في إحاطته أيضاً إلى تقديم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد مشروع قانون في الكنيست باعتبار قطر "دولة عدو"، وقال الأنصاري عن ذلك لـ"العربي الجديد": "نرفض محاولات توظيف اسم قطر في الصراع السياسي الداخلي وهي غير معنية بأي تشريعات أو مواقف إسرائيلية ناتجة عن الصراع"، وذكّر أنّ إسرائيل هي من قصفت دولة قطر واستهدفت حياً سكنياً في الدوحة، وهي الطرف المعتدي في هذا السياق. وقال إنّ أيّ طرف إسرائيلي يعتبر قطر "عدواً" عليه أولاً الاعتذار الرسمي عن الاعتداء على الأراضي القطرية.

وأعلن زعيم المعارضة الصهيونية يائير لبيد، عزمه طرح مشروع قانون على طاولة الكنيست الاثنين، يصنّف قطر "دولة عدو" لإسرائيل. وطبقاً لمنشورٍ أرفق فيه مقترحه على منصة إكس، مساء الأحد، فإنّ مشروع القانون الذي ينوي طرحه سينص على أن قطر "دولة عدو"، مطالباً بأن تسري عليها بالتالي جميع الأحكام والتشريعات المطبّقة في القانون الإسرائيلي على "دول العدو" المعرّفة كذلك (مثل إيران، لبنان، سورية، اليمن، والعراق).

وفي إسرائيل يُعرّف مصطلح العدو في المادة 91 من قانون العقوبات على أنه: "كل من يكون طرفاً مقاتلاً أو يُقيم حالة حرب ضد إسرائيل، أو يعلن عن نفسه أحدَ هؤلاء، سواء أُعلنت الحرب أم لم تُعلن، وسواء وُجدت أعمال عدائية عسكرية أم لم توجد".