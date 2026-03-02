الأنصاري: الاعتداءات الإيرانية على قطر استهدفت بنية تحتية مدنية

- تتعرض قطر لهجمات إيرانية مستهدفة البنية التحتية المدنية، وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الهجمات لن تمر دون رد، مع حماية منشآت الطاقة بشكل جيد. - أصدرت وزارة الداخلية القطرية تحذيرات للمواطنين ومنعت استخدام الطائرات المسيّرة، وتم تمديد العمل والتعليم عن بعد، وتعليق الرحلات في مطار حمد الدولي. - أدان مجلس الشورى القطري الاعتداءات الإيرانية، مشيدًا بجهود القوات المسلحة وداعيًا للعودة إلى الحوار وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الأمن.

استمرت لليوم الثالث على التوالي الاعتداءات الإيرانية على قطر، وإسقاط الصواريخ في سماء الدوحة، ومنذ ساعات الصباح الأولى دوّت صفارات الإنذار التي تحذر المواطنين والمقيمين من الخطر وضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن "الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت بنية تحتية مدنية"، وأضاف: "مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تمضي من دون رد"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "منشآتنا البحرية والبرية للطاقة تتمتع بالحماية". وأكد الأنصاري عدم وجود تواصل مع الحكومة الإيرانية حالياً، إلا أنه قال: "في النهاية ستُحل هذه الأزمة على طاولة الحوار".

وفي السياق، نشرت وزارة الداخلية القطرية تحذيراً بشأن منع التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو تصوير المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية ونشرها، كما أصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً منعت فيه استخدام الطائرات المسيّرة من قبل الأشخاص أو المؤسسات تحت طائلة المسؤولية.

وكان مجلس الوزراء القطري قد أعلن تمديد العمل عن بعد ليوم الاثنين للموظفين في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، باستثناء موظفي القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي والموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الوجود في مقر العمل، كما تم تمديد العمل عن بعد للعاملين في القطاع الخاص، كما تواصل الانتقال إلى التعليم عن بعد لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والمراكز التعليمية والجامعات ورياض الأطفال حتى إشعار آخر.

كما دعا مطار حمد الدولي المسافرين إلى عدم التوجه إليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن استئناف الرحلات سيكون فور إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي لدولة قطر، وأوضح أنه سيتم تزويد الجمهور بأي مستجدات حال توفرها، مع تأكيد أهمية التواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للحصول على آخر التحديثات بشأن الرحلات.

وفيما لم تصدر وزارة الداخلية القطرية حصيلة جديدة للمصابين، الذين بلغ عددهم 16 مصابًا منذ بداية الاعتداءات الإيرانية، دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى عدم الاقتراب من أيّ أجسام غريبة أو بقايا مجهولة والعبث بها، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر رقم الطوارئ "999".

وفي السياق، دان مجلس الشورى القطري الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي دولة قطر منذ يوم السبت، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، واعتبر المجلس في جلسته العادية التي عقدها اليوم الاثنين، أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وتصعيداً خطيراً يقوّض أمن المنطقة واستقرارها، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ويخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشاد في هذا السياق بالجهود التي بذلتها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وسائر الجهات المختصة في الدولة في التعامل مع تداعيات هذا الهجوم، مثمّنًا كفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها العالية، وما أظهرته من قدرة على التصدي لعدد كبير من الموجات الصاروخية المتكررة، بما يعكس مستوى الاحترافية واليقظة في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأشار المجلس إلى أن دولة قطر دأبت على القيام بدور بنّاء ومسؤول في تيسير الحوار بين إيران والمجتمع الدولي، وسعت على الدوام إلى تجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، انطلاقًا من نهجها الثابت القائم على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مجددًا دعوته إلى الوقف الفوري للهجمات والعودة إلى طاولة الحوار، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تجديد اعتداء إيران وانتهاكها لسيادة دولة قطر لا يعكس حسن النية ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار.

كما أعرب مجلس الشورى القطري عن "إدانته الشديدة للاعتداءات التي طاولت عددًا من الدول الشقيقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية"، مؤكدًا تضامنه الكامل معها، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا مجلس الشورى المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، والتقيد بكافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.