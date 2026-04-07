- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن حل أزمة الحرب في المنطقة يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن قطر تدعم الوساطة الباكستانية وتدين التهديدات الإيرانية. - شدد الأنصاري على أهمية فتح مضيق هرمز كخطوة لحل الأزمة، محذراً من تأثير الهجمات على المنشآت النووية ومنشآت الطاقة على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية. - أشار الأنصاري إلى معاناة قطر من إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق ليس ملكاً لأحد، ورفض المساعي الإيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة.

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن حل أزمة الحرب في المنطقة "لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات"، مشدداً على أن موقف قطر من الوساطة لم يتغير، وأنها منخرطة بالدفاع عن نفسها، في إشارة إلى تحفظ الدوحة على لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الأنصاري في المؤتمر الصحافي الأسبوعي من مقر وزارة الخارجية بالدوحة إن أسرع طريق لحل الأزمة هو "فتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات"، واعتبر أن أي اتفاق مقبل لحل الأزمة "يجب أن يكون بمشاركة جميع دول المنطقة وأن تكون منخرطةً وأساساً في الاتفاق والحل"، معرباً عن دعم بلاده الوساطة الباكستانية.

وأضاف أن موقف قطر مرتبط بالأمن الإقليمي "وهي تدين الانتهاكات والتهديدات الإيرانية للمنطقة"، محذراً من أن "أي هجوم على المنشآت النووية ومنشآت الطاقة يعرض الجميع للخطر ويؤثر على أسواق الطاقة في العالم".

الأنصاري: السفن القطرية لم تتمكن من عبور هرمز

وبخصوص أزمة مضيق هرمز، قال الأنصاري إن قطر تعاني بسبب إغلاق المضيق، معتبراً أن الخطوة الإيرانية "عبث بالقانون الدولي وتؤدي إلى أزمة طاقة وأزمة غذاء وتهديد الأمن"، ولفت إلى أن التصويت على المشروع البحريني بمجلس الأمن سيتم مساء اليوم، لافتاً إلى أن التنسيق الخليجي والعربي في الأمم المتحدة مستمر بهذا الشأن.

وفيما نفى الأنصاري عبور أي سفينة قطرية عبر المصيق أمس الاثنين، ذكّر بأن "المضيق لم يكن ملكاً لأحد وكل الدول من حقها استخدامه بدون شروط". وتابع: "يجب أن لا تكون لأي طرف مستقبلاً سلطة اتخاذ قرار بإغلاق المضيق، وأي اتفاق يجب أن تكون المنطقة جزءاً منه"، ولفت إلى مشاركة دولة قطر في اجتماع وزاري دولي بشأن تطورات مضيق هرمز، بدعوة من المملكة المتحدة، رافضاً المساعي الإيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة.