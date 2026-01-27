- أكد وائل السقا، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، أن اسم الحزب لا يتعارض مع قانون الأحزاب الأردني، مشيراً إلى تقديم تعديلات للهيئة المستقلة للانتخاب دون رد حتى الآن. - دعا السقا إلى التعامل مع التعديلات المقدمة ضمن الإطار القانوني لتعزيز الشراكة السياسية واحترام التعددية، بينما أشار موسى المعايطة إلى ضرورة تغيير اسم الحزب لإزالة الصفة الدينية. - تأتي هذه النقاشات في ظل ضغوط سياسية إضافية على الحكومة الأردنية بعد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابية في بعض الدول، رغم حل الجماعة في الأردن منذ 2020.

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، وائل السقا، يوم الاثنين، إنّ تسمية الحزب لا تتعارض مع قانون الأحزاب في الأردن، مشيراً إلى أن الحزب قدم تعديلات على نظامه الأساسي للهيئة المستقلة للانتخاب منذ أكثر من شهر من دون أن يردّ أي رد منها. وأشار السقا في بيان مقتضب تعليقاً على ما نُقل في وسائل إعلام عن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إلى أنّ الحزب يرى أنّ اسمه "لا يتعارض مع قانون الأحزاب، وأنه منسجم تماماً مع الدستور الأردني الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام وهوية المجتمع وثقافته العربية الإسلامية"، وقال إن "الحزب قدم تعديلات للهيئة على نظامه الأساسي دون أن يتطرق أبداً لاسم الحزب، ولم يرد للآن أيّ رد من الهيئة للحزب على هذه التعديلات التي مضى على تقديمها أكثر من شهر".

واعتبر أنّ "التضييق في مثل هذه القضايا من شأنه أن يُشكّل إعاقة لمسار التحديث السياسي"، داعياً إلى التعامل مع التعديلات المقدّمة ضمن الإطار القانوني والدستوري، وبما يعزّز الشراكة السياسية واحترام التعددية الحزبية. وألمح المعايطة في حديث لقناة "المملكة" الرسمية السبت الماضي، إلى أنه على حزب العمل الإسلامي تغيير اسمه بإلغاء الصفة الدينية عنه وفقاً لأحكام القانون، مضيفاً أن جميع الأحزاب ستلتزم بتطبيق القانون والتشريعات الناظمة لعمل الأحزاب السياسية. وأوضح المعايطة أن "الحزب الوطني الإسلامي أرسل تعديلات على النظام الداخلي للحزب لتتماشى مع القانون بعدم تسمية الأحزاب على أساس ديني"، وأضاف أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وفقاً للمادة 5، من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جهوي"، مؤكداً أن "جميع الأحزاب ستلتزم بأن تكون أسماؤها متماشية مع أحكام القانون".

وتأتي هذه المادة لتمنع وصف الحزب باسمه بأساس ديني أو طائفي أو عرقي، وتنطبق هذه المادة تحديداً على بضعة أحزاب أدخلت عبارة "الإسلامي" في اسمها كحزب جبهة العمل الإسلامي والوسط الإسلامي والوطني الإسلامي. وتتركز الأنظار على حزب جبهة العمل الإسلامي بعدما وضع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف ثلاثة فروع من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر على قوائم الإرهاب أخيراً، ضغوطاً سياسية إضافية على الحكومة الأردنية، رغم أن الجماعة في الأردن منحلة حكماً منذ سنوات، بموجب قرار قضائي نهائي صدر عام 2020، وتبعته إجراءات رسمية بحظر جميع أنشطتها في شهر إبريل/نيسان 2025.