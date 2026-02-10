الأمير وليام يلتقي بن سلمان في الرياض في مستهل زيارة تستمر 3 أيام

- التقى الأمير وليام مع الأمير محمد بن سلمان في السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وسط ضغوط على العائلة الملكية البريطانية بسبب قضية جيفري إبستين وعلاقته بالأمير أندرو. - شملت الزيارة جولة في حي الطريف التاريخي واجتماعًا لتعزيز العلاقات في التجارة والطاقة والاستثمار، وتأتي قبيل احتفال البلدين بمرور قرن على علاقاتهما الدبلوماسية. - تُعتبر السعودية شريكًا استراتيجيًا مهمًا لبريطانيا، وزيارة الأمير وليام تؤكد على أولوية هذه العلاقة، بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأمير أندرو.

التقى ولي العهد البريطاني الأمير وليام الاثنين نظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها للسعودية، في وقت تسعى فيه لندن لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة. وتأتي زيارة أمير ويلز في وقت يفاقم نشر الوثائق المتعلّقة بقضية الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، الضغوط على العائلة الملكية بسبب علاقته مع الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث.

كما صدرت دعوات لاستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب الصلات بين إبستين وسفير لندن السابق في واشنطن بيتر ماندلسون. وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها قناة الإخبارية الحكومية وصول الأمير البريطاني الى مطار العاصمة السعودية، حيث كان في استقباله، بحسب البروتوكول، نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

ورافق ولي العهد السعودي الأمير وليام في جولة خاصة في حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في منطقة الدرعية التاريخية مهد الدولة السعودية الأولى، قبل أن يعقدا اجتماعا، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونشرت "واس" صورة للرجلين أمام قصر سلوى، القصر التاريخي الذي كان مركزًا للحكم في عهد الدولة السعودية الأولى.

وتهدف الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام وتُختتم الأربعاء للاحتفاء بـ"تنامي العلاقات في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار"، بحسب قصر كنسينغتون، قبيل احتفال البلدين بمرور قرن على علاقاتهما الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يزور وليام المهتم إلى حد كبير بقضايا البيئة، بلدة العلا الأثرية في شمال غرب السعودية حيث سيطلع على جهود الحفاظ على الحياة البرية والطبيعة الفريدة هناك، وفقا لمكتبه في قصر كنسينغتون.

لطالما ارتبطت العائلتان الملكيتان السعودية والبريطانية بعلاقة ودّية. وتُعتبر السعودية من أهم الشركاء الإستراتيجيين لبريطانيا في الخليج. واستضافت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية شخصيات ملكية سعودية في أربع زيارات دولة.

واشار رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة لانكاستر سايمن مايبون إلى أن العائلتين أقامتا "علاقات وثيقة" على مدى سنوات. ورأى في زيارة وليام محاولة من لندن "للاستفادة من الأخوّة الملكية"، لافتا إلى أن إرسال "ملك المستقبل" يؤكد أن بريطانيا تنظر إلى هذه العلاقة على أنها "أولوية استراتيجية طويلة الأمد".

وتفيد تقارير بأن نشر الوثائق الأخيرة دفع الملك تشارلز لتقديم موعد إخراج أندرو من قصره المكوّن من 30 غرفة والواقع ضمن عقارات العائلة الملكية في وندسور، غرب لندن.

وجُرّد أندرو (65 عاما) الذي ينفي أنه ارتكب أي خطأ، من لقبه الملكي على خلفية علاقته بإبستين الذي توفي في السجن في 2019.

وأعلن قصر باكنغهام الاثنين، أن الملك تشارلز الثالث مستعد لمساعدة الشرطة في التحقيق الذي يتناول شقيقه الأمير السابق أندرو، ومحوره تقارير حساسة قد يكون سلمها الأخير لإبستين عندما كان موفدا تجاريا لبلاده. وأفاد بيان صدر عن قصر كنسينغتون الاثنين بأن الأمير وليام وزوجته كايت "يشعران بقلق بالغ" حيال الوثائق التي تربط اسم عمّه أندرو بإبستين.

وكان تشارلز الثالث، والد وليام، آخر شخصية رفيعة من العائلة الملكية البريطانية تقوم بزيارة رسمية للرياض، وذلك في فبراير/شباط 2014 عندما كان لا يزال وليا للعهد. واجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع ولي العهد السعودي في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وبلغت قيمة التبادلات التجارية في السلع والخدمات بين البلدين 17,2 مليار جنيه إسترليني (23,1 مليار دولار) في العام حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

(فرانس برس)