الأمن الفلسطيني يعتقل الأسير المحرر والمطلوب للاحتلال سلطان خلوف

- اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني الأسير المحرر سلطان خلوف في جنين، بعد كمين نفذه عناصر بلباس مدني، في منطقة محاصرة من قبل قوات الاحتلال منذ أشهر. - خلوف، المطلوب لقوات الاحتلال منذ ستة أشهر، تعرض منزله وأسرته لضغوطات واعتقالات متكررة بهدف تسليمه، حيث اعتقلوا زوجته ووالده وشقيقه. - خلوف، الذي قضى خمس سنوات في سجون الاحتلال وخاض إضرابين عن الطعام، يعاني من مشاكل صحية نتيجة التعذيب والإضرابات، بما في ذلك الربو والسكري وآلام الأضلاع.

اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، اليوم الأحد، الأسير المحرر والمطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلطان خلوف (43 عاماً) من بلدة برقين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال وجوده في مدينة جنين.

وأكدت مصادر عائلية لـ"العربي الجديد" أن اعتقال سلطان خلوف جاء خلال كمين لعناصر من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني يرتدون لباساً مدنياً، خلال مروره قرب دوار الداخلية في شارع حيفا بمدينة جنين بالقرب من مخيم جنين، الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ أكثر من ثمانية أشهر، بعد أن أجبرت سكانه على النزوح ودُمرت غالبية منازلهم. وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال تمت من خلال أكثر من خمسين عنصراً من الأمن الوقائي، كثير منهم متنكر في لباس مدني وآخرون داخل سيارات.

وقالت المصادر العائلية إن سلطان خلوف مطارد من قبل قوات الاحتلال منذ ستة أشهر، حيث اقتحموا منزله ومنزل ذويه أكثر من مرة، كما اعتقلوا زوجته مرتين ووالده أربع مرات، بالإضافة إلى شقيقه في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه.

ويُعتبر خلوف أسيراً محرراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وله سجل اعتقالي في سجون الاحتلال؛ إذ قضى خمس سنوات في السجون على مدار أربع اعتقالات، وخاض إضرابين عن الطعام، الأول عام 2019 واستمر 69 يوماً، والثاني عام 2023 لمدة 49 يوماً. وبحسب المصادر العائلية، أدى الإضراب الأول لسلطان خلوف إلى إصابته بأزمة ربو ومرض السكري، إضافة إلى معاناته من آلام في الأضلاع ناتجة عن كسور وتعرضه للتعذيب داخل سجون الاحتلال في أول اعتقال له.