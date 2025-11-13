الأمن السوري ينفذ حملات في جبلة وطرطوس: إصابات واعتقالات وضبط أسلحة

- شهدت ريف جبلة اشتباكًا مسلحًا بين قوى الأمن الداخلي ومطلوبين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر أمنية، وتبع ذلك إرسال تعزيزات للقبض على المطلوبين. - في طرطوس، نفذت قوى الأمن الداخلي حملة أمنية ناجحة ضد مجموعة خارجة عن القانون، حيث تم ضبط أسلحة وذخائر والقبض على أفراد المجموعة، وبدأت التحقيقات لتحديد مصادر الأسلحة. - ألقت وزارة الداخلية القبض على العقيد السابق شادي عدنان آغا في عملية نوعية باللاذقية، بعد رصد وتتبع دقيقين، لاتهامه بجرائم حرب خلال فترة حكم النظام السابق.

جُرح عناصر من قوى الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية السورية، مساء أمس الأربعاء، في اشتباك مسلح وقع في ريف مدينة جبلة غربي سورية. وذكرت مصادر في المنطقة لـ"العربي الجديد"، أن الاشتباك وقع خلال محاولة دورية من الأمن الداخلي القبض على أحد المطلوبين ومقاومة المطلوب وعدد من أقربائه للدورية، ما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي. وأضافت أن تعزيزات أمنية من قوى الأمن الداخلي وصلت للمنطقة بحثاً عن المطلوبين.

وفي طرطوس، غربي سورية، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، مساء أمس، عن حملة أمنية استهدفت وكراً لـ"مجموعة خارجة عن القانون" كانت تتحصّن في المناطق الجبلية. وقالت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية، إن "العملية الأمنية المحكمة جاءت بعد متابعة وتحريات دقيقة"، وأنها أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وإلقاء القبض على أفراد المجموعة.

وأكدت الداخلية أنها بدأت إجراء تحقيقات مع أفراد المجموعة لكشف ملابسات القضية وتحديد مصادر الأسلحة المضبوطة. وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً أظهر عناصر من قوى الأمن الداخلي في الموقع الذي تتخذه المجموعة المكونة من 13 عنصراً من فلول النظام المخلوع مقراً لها إلى جانب أسلحة وذخائر في قرية الشيخ بدر في ريف المحافظة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على العقيد السابق شادي عدنان آغا، المتورط بجرائم حرب خلال فترة حكم النظام السابق، وذلك في "عملية نوعية" نفذتها وحدات خاصة من قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية. وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على منصة "تليغرام"، إن العملية "جاءت بناء على رصد وتتبع دقيقين، وأسفرت عن إلقاء القبض على المجرم العقيد شادي عدنان آغا"، مشيرة إلى أنه "كان يشغل منصب قائد لواء القدس خلال فترة حكم النظام السابق".