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الأمن السوري يعلن توقيف "حيحو" على خلفية شتائم للشرع وزوجته

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دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
مباشر
04 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 17:18 (توقيت القدس)
حسين الأحمد الملقب بـ"حيحو" بعد اعتقاله، 4 أغسطس 2026 (إكس)
قوى الأمن الداخلي، سورية، 20 مارس 2026 (فيسبوك/وزارة الداخلية)
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- ألقت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على حسين عبد القادر الأحمد، المعروف بلقب "حيحو"، على الحدود السورية-اللبنانية بعد نشره مقطع فيديو مسيء للرئيس السوري أحمد الشرع وزوجته والدولة السورية.
- تم توقيف الأحمد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة بتهمة الإساءة للدولة ورموزها، وسيحال إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
- أثار الفيديو ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركت السلطات اللبنانية لإصدار إنابة قضائية عاجلة لتوقيفه، وفقاً للقوانين اللبنانية التي تحظر السلوك الاستفزازي أمام البعثات الدبلوماسية.

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على حسين عبد القادر الأحمد، المعروف بلقب "حيحو"، على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك بعد أيام من الجدل الذي أثاره ظهوره في مقطع مصور أمام السفارة السورية في بيروت تضمن إساءات وشتائم بحق الرئيس السوري أحمد الشرع وزوجته والدولة السورية.

وقالت قوى الأمن الداخلي السوري في بيان، إن "عملية التوقيف نُفذت بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة"، موضحةً أن الأحمد أوقف بتهمة "الإساءة إلى الدولة ورموزها وتعمد استفزاز مشاعر السوريين"، على حد تعبيرها. وأكدت أنه سيحال إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي أواخر يوليو/تموزالماضي، نشر الأحمد، المتحدر من بلدة اللطامنة في ريف حماة، تسجيلاً مصوراً من أمام مبنى السفارة السورية في بيروت، ظهر فيه وهو يوجه شتائم وإساءات مباشرة وُصفت بالنابية بحق الشرع وزوجته، إضافة إلى الدولة السورية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. 

جهود أمنية لمكافحة المخدرات في سورية، ريف دمشق، 24 يوليو 2026 (فيسبوك/الأمن الداخلي)
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وعقب انتشار التسجيل، تحركت السلطات اللبنانية، إذ أصدر النائب العام التمييزي إنابة قضائية عاجلة إلى شعبة المعلومات لتوقيف الأحمد، استناداً إلى القوانين اللبنانية التي تحظر السلوك الاستفزازي والإساءات العلنية أمام البعثات الدبلوماسية، باعتبارها أفعالاً يعاقب عليها القانون.

من جهتها، لم تكشف وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل إضافية تتعلق بظروف توقيف الأحمد أو آلية نقله بعد رصده على الحدود، كما لم توضح ما إذا كانت العملية جاءت بالتنسيق مع الجانب اللبناني، مكتفية بالإشارة إلى أن الموقوف سيحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه القضية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية مواصلة ملاحقة الأشخاص الذين تتهمهم بارتكاب أفعال تسيء إلى الدولة أو رموزها، فيما يُنتظر أن تحدد الجهات القضائية مسار القضية والإجراءات القانونية اللاحقة بحق الموقوف.

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