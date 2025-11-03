الأمن السوري يعلن تفكيك خلية تابعة للنظام المخلوع في طرطوس

- ألقت أجهزة الأمن في طرطوس القبض على خلية إرهابية تابعة لنظام الأسد السابق، تضم غالب صالح، حيدر شداد، ومحمد رفيق، متورطين في عمليات تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، بإشراف سومر حسين المعروف بـ"عزرائيل الجبل". - صوّت الوفد السوري في مجلس الأمن لصالح قرار جديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً على أهمية إنصاف الشعب السوري وتوضيح الحقائق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. - سورية تعرب عن ارتياحها لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتؤكد التزامها بالتخلص من بقايا البرنامج الكيميائي الموروث.

أعلنت أجهزة الأمن في محافظة طرطوس، غربي سورية، عن القبض على عناصر تابعين لنظام بشار الأسد المخلوع، قال إنهم تورطوا في "عمليات إرهابية استهدفت أمن الدولة واستقرار المواطنين"، وفق ما صرح قائد الأمن الداخلي بالمحافظة العميد عبد العال عبد العال، اليوم الاثنين.

وأوضح عبد العال، في بيان نشرته وزارة الداخلية، أن الوحدات التابعة للأمن الداخلي "نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من (غالب صالح، حيدر شداد، محمد رفيق)". ويتحدر الثلاثة من قرية العصيبية في منطقة بانياس بريف محافظة طرطوس. ووفق البيان، فإن غالب صالح شغل رتبة عريف في فرع أمن الدولة بدمشق خلال فترة حكم نظام الأسد، وجنّد عناصر لصالح فلول النظام، وأشرف على مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، شملت التقاط صور لمواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش، وتزويد المجموعات الإرهابية بها، مقابل مبالغ مالية، بإشراف المدعو سومر حسين، الملقب بـ"عزرائيل الجبل".

وأشار البيان إلى تورط حيدر شداد، الذي "كان يشغل رتبة رقيب أول في اللواء 106 بدمشق خلال حكم النظام البائد، في تنفيذ هجمات استهدفت حواجز الأمن والجيش خلال أحداث مارس/آذار الفائت". وبيّنت التحقيقات أن محمد رفيق "من بين عناصر الخلية الإرهابية".

سورية تؤيد نزع السلاح الكيماوي

في سياق منفصل، صوّت الوفد السوري في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار جديد حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، إن القرار "يمثل خطوة نحو إنصاف الشعب السوري ويثبت ما عاناه من التضليل"، متوجهاً بالشكر إلى "بولندا والدول التي دعمت موقف الشعب السوري"، مضيفاً: "نتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل بأن يتوسع القرار في عكس الحقيقة، وفي توضيح ما سيحصل من تطورات إيجابية على الأرض، وينصف معاناة الشعب السوري من ويلات الأسلحة الكيميائية".

وأردف علبي أن "سورية تتطلع إلى دعم الدول في التعامل مع تركة الأسلحة الكيماوية"، مردفاً: "سورية تعرب عن الارتياح لفتح صفحة جديدة من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وانطلاق مرحلة من الشراكة الحقيقية معها"، وفق ما نقلت وكالة "سانا". وأضاف أن "سورية مستمرة في انخراطها الإيجابي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي تدعو المجتمع الدولي لدعمها بما يسرع عملية التخلص النهائي من أي بقايا محتملة للبرنامج الكيميائي الموروث من الحقبة السابقة".