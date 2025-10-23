- ألقت قوات الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين وشخصيات بارزة، بدعم من رجل الأعمال رامي مخلوف، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار. - التحقيقات الأولية كشفت تورط مخلوف وجهات خارجية في دعم الخلية، مع استمرار التحقيقات لإحالة الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب، وسط تصاعد محاولات التخريب المدعومة خارجياً. - شهدت اللاذقية تزايداً في حوادث الخطف والقتل، بينما نفذت وزارة الداخلية عملية في دمشق أسفرت عن اعتقال اللواء أكرم سلوم العبد الله بتهم انتهاكات جسيمة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، شمال غربي البلاد، ألقت القبض على خلية "إرهابية" كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة، بدعم وتمويل من رجل الأعمال رامي مخلوف. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان نقلته الوزارة، إن "وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية محكمة بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظة".

وأضاف الأحمد أن "التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية تسعى لبث الفوضى"، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة تمهيداً لإحالة الموقوفين إلى إدارة مكافحة الإرهاب.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن "المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها جهات مدعومة خارجياً ومرتبطة ببقايا النظام البائد، تستهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية"، مؤكداً أن "قيادة الأمن الداخلي مستمرة في جهودها لمواجهة هذه المخططات وضمان استقرار المحافظة والحفاظ على الأمن العام". وشدد الأحمد على أن "سلامة المواطن واستقرار الوطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه"، مضيفاً أن أي تهديد لأمن البلاد "سيُواجه بمسؤولية كاملة من قبل وحدات الأمن الداخلي".

وتشهد محافظة اللاذقية منذ أسابيع تزايداً في حوادث الخطف والقتل والسرقة، بالتوازي مع حملات أمنية متواصلة تشنها قوات الأمن الداخلي ضد مجموعات تصفها بأنها "خارجة عن القانون" و"فلول النظام البائد"، في محاولة لضبط الوضع الأمني في المحافظة. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية في العاصمة دمشق أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، القائد السابق للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015 إبّان حكم النظام السابق، متهمةً إياه بالضلوع في "انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري".

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد "متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل"، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن العبد الله "كان مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل السجن خلال توليه قيادة الشرطة العسكرية".