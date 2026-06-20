الأمن السوري يعتقل مسؤولاً عن تصنيع المتفجرات في تنظيم "داعش"

- اعتقلت أجهزة الأمن السورية أكرم صالح الحمد، المعروف بـ"عبدو تصنيع"، وهو مسؤول تصنيع في تنظيم "داعش"، بعد هجوم في منبج أسفر عن مقتل جنديين سوريين. الحمد متورط في إعداد العبوات الناسفة والألغام. - عثرت السلطات بحوزته على عبوات وأحزمة ناسفة وصواعق وذخائر، بما في ذلك قذائف صاروخية. الهجوم جاء بعد مقتل عنصر في وزارة الدفاع السورية وإصابة 12 آخرين في هجوم على حافلة عسكرية. - في حمص، اعتقلت قوى الأمن الداخلي سليم محمد سليم، المعروف بـ"سليمو النجار"، المتورط في عمليات سلب وابتزاز، وله ارتباطات بفرع المخابرات العسكرية.

اعتقلت أجهزة الأمن السورية أحد مسؤولي التصنيع في تنظيم "داعش"، بعد ساعات على هجوم أسفر عن مقتل اثنين من جنود الجيش السوري في منطقة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، وتبناه التنظيم.

وأفادت الداخلية السورية في بيان صدر عنها اليوم السبت، باعتقال أكرم صالح الحمد الملقب بـ"عبدو تصنيع". وقالت الوزارة: "بحسب المعلومات الأولية المستقاة من التحقيقات مع موقوفين سابقين من عناصر الخلية ذاتها، فإن المذكور يُعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته الإرهابية في المنطقة، إلى جانب تورطه في تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة البوكمال، إضافة إلى ضلوعه في تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش السوري، فضلاً عن قيامه بزرع عبوة ناسفة كانت معدّة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي".

وأوضحت الوزارة أنها عثرت بحوزته على عبوات وأحزمة ناسفة وصواعق وذخائر، من ضمنها قذائف صاروخية وفق ما أظهرت صور نشرتها الوزارة.

وقتل عنصران من الفرقة 76 التابعة للجيش السوري بهجوم اليوم السبت، أثناء تنقلهما على دراجة نارية على طريق منبج في ريف حلب الشرقي، بعدما تعرضا لإطلاق نار من قبل مجهولين. وجاء الاعتداء بعد يومين فقط من مقتل عنصر في وزارة الدفاع السورية وإصابة 12 آخرين، إثر استهداف مسلحين مجهولين حافلة مبيت عسكرية كانت متجهة من قاعدة الرميلان في ريف الحسكة نحو محافظة حلب، وذلك على طريق تل تمر - رأس العين.

أخبار مقتل جنديين سوريين في هجوم مسلح بريف حلب الشرقي

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط سورية سليم محمد سليم الملقب بـ"سليمو النجار" خلال عملية أمنية في مدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي. وأفادت منصات إعلامية محلية مختصة بالشأن الأمني، بأن التحقيقات الأولية بينت ارتباطه بفرع المخابرات العسكرية (217) فترة حكم نظام الأسد، إلى جانب عمله في وقت سابق بصفوف مليشيا الدفاع الوطني، متحدثة عن "تورطه في عمليات سلب وتشليح وابتزاز للمواطنين".