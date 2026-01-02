الأمن السوري يعتقل متزعم مجموعة مرتبطة بالفرقة 25 في طرطوس

- نفذت مديرية الأمن الداخلي في صافيتا عملية أمنية ناجحة، أسفرت عن اعتقال قائد مليشيا "الطراميح" المتورط في أنشطة إجرامية بريف حماة، ضمن حملة أوسع لمكافحة الجرائم والتحريض الطائفي في اللاذقية وطرطوس. - تأتي العمليات الأمنية في سياق جهود الدولة السورية لاحتواء آثار المرحلة السابقة، ودمج الأفراد غير المتورطين في العنف ضمن المجتمع، وسط محاولات لزعزعة الأمن من قبل جهات خارجية. - أكد وزير الداخلية أنس خطاب على التحول الإيجابي في الأداء الأمني، داعياً المواطنين للحفاظ على الوحدة ونبذ الفتنة.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا بريف محافظة طرطوس، شمال غربي سورية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم مجموعة تابعة لمليشيا "الطراميح"، المرتبطة بـ"الفرقة 25" التي كان يقودها سهيل الحسن خلال فترة حكم نظام بشار الأسد

السابق، وقالت إن المدعو شجاع إبراهيم شغل موقعاً قيادياً ضمن المليشيا في بلدة خطاب بريف محافظة حماة، حيث استغل موقعه في إدارة وتنسيق أنشطة إجرامية نُفذت بحق سكان المنطقة.

وتأتي هذه العملية في سياق حملة أمنية أوسع كانت قد أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية، إذ نفّذت مديريات الأمن الداخلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ولا سيما في مناطق اللاذقية وجبلة والقرداحة وطرطوس وريفها، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عدداً من العمليات الأمنية، أول أمس الأربعاء، أسفرت عن توقيف أشخاص متورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية هدّدت السلم الأهلي بين أبناء المحافظتين.

وذكرت الوزارة أن العمليات جاءت عقب دعوات تحريضية خارجية ذات طابع طائفي، أدّت إلى حالة من الفوضى وسقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدة أن العمليات لا تزال مستمرة بحق المتورطين. وأوضحت وزارة الداخلية أن الدولة السورية عملت خلال الفترة الماضية على احتواء آثار المرحلة السابقة، والسعي لدمج الأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ضمن المجتمع والمؤسسات الرسمية، في إطار جهود إعادة ترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم الأهلي، إلا أن جهات متورطة سعت إلى استغلال هذه المرحلة لزعزعة الأمن ونشر الفوضى.

ونقلت الوزارة عن وزير الداخلية أنس خطاب قوله، عبر منصة إكس، يوم الأربعاء، إن الجميع بدأوا يلمسون "تغيراً جوهرياً واضحاً في الأداء الأمني"، مشيراً إلى أن العامل في الأمن أو الشرطة "أصبح خادماً لأهله بعد أن كان مصدر الرعب الذي يفرّ منه الجميع". وأضاف خطاب أن "بعض الحمقى والمغفلين من فلول النظام البائد، المرتبطين بمجرمين فارّين ومطلوبين للعدالة، اعتبروا التزام الدولة بالقيم والأخلاق وضبط النفس ضعفاً". ودعت وزارة الداخلية أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية، والحفاظ على وحدة المجتمع، ونبذ الفتنة والفرقة، وترسيخ الأمن والاستقرار.