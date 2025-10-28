- اعتقلت قوى الأمن الداخلي السورية طبيباً وأخصائي أطراف اصطناعية من منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" أمام مقر نقابة المحامين بدمشق، بعد مشادة مع شخصين حاولوا إغلاق بوابة البناء. - المصور عبد العزيز قيطاز أوضح أن التوتر تصاعد بعد محاولة الفريق توضيح هويتهم كمنظمة إنسانية، مما أدى إلى استدعاء دورية أمنية. - رغم محاولة إدارة المنظمة حل الإشكال سلمياً، انتهى الأمر باعتقال الدكتور طراف الطراف ومحمد إسماعيل دون مبرر قانوني واضح.

اعتقلت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، ليل الاثنين- الثلاثاء، طبيباً وأخصائي أطراف اصطناعية يعملان لدى منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، وذلك بالقرب من ساحة المحافظة أمام مقر نقابة المحامين وسط العاصمة دمشق. وقال المصور عبد العزيز قيطاز، وهو مصور يعمل لدى المنظمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قوى الأمن الداخلي اعتقلت محمد الإسماعيل، فني الأطراف الاصطناعية لدى المنظمة، وطراف الطراف المنسق الطبي في المنظمة، من أمام نقابة المحامين وسط دمشق.

وأوضح قيطاز تفاصيل الحادثة التي أدت إلى اعتقال زميليه قائلاً: "كنا في طريق عودتنا إلى مكتبنا التابع لمنظمة (الأمين للمساندة الإنسانية) الواقع في أحد طوابق بناء نقابة المحامين. وعند وصولنا إلى بوابة البناء، كان هناك شخصان يحاولان إغلاق الباب، فطلبنا منهما بلطف عدم إغلاقه. بادر أحدهما بالسؤال: من أنتم؟ فرد عليه الدكتور طراف قائلاً: وأنت من تكون؟ عندها قام أحد الشخصين بإغلاق البوابة بالقوة، فأوضحنا لهما أننا من منظمة إنسانية تُعنى بالمساندة المجتمعية"، قبل أن يشتد التوتر بين الطرفين، ويتصل أحدهم بدورية أمنية.

وأشار إلى أن إدارة المنظمة حضرت إلى المكان فوراً لمحاولة حل الإشكال بشكل سلمي، إلا أن الشخصين أصرّا على استدعاء الدورية. وأضاف: "بهدف تفادي التصعيد، قررنا الابتعاد عن الموقع وترك الأمر لإدارة المنظمة". وختم بالقول: "لكننا فوجئنا لاحقاً بوصول دورية أمنية قامت بملاحقتنا، وانتهى الأمر باعتقال الدكتور طراف الطراف والأستاذ محمد إسماعيل من دون أي مبرر قانوني واضح".