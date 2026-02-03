الأمن السوري يستعد لدخول القامشلي بعد توتر في الحسكة

- تستعد قوى الأمن الداخلي السوري لدخول القامشلي ضمن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث ستنضم "الأسايش" إلى وزارة الداخلية السورية بهدف تثبيت الأمن وتنظيم العمل المؤسسي. - شهدت الحسكة توتراً أمنياً مع حظر تجوال وانتشار قوات الأمن السورية، حيث واجه المدنيون إطلاق نار من "قسد" أثناء استقبالهم للقوات الحكومية، مما أدى إلى إصابات واعتقالات. - بدأت دفعات قوات الأمن السورية بالدخول إلى الحسكة، مع توقع دخول دفعة ثانية إلى القامشلي، حيث ستتمركز في مواقع محددة بمرافقة "الأسايش" للإشراف على إجراءات الاندماج.

تستعد قوى الأمن الداخلي السوري، اليوم الثلاثاء، للدخول إلى مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، بعد توتر شهدته مدينة الحسكة أمس، تخلله إطلاق نار واعتقالات لأهالي خرجوا لاستقبال دخول قوى الأمن السورية.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في الحسكة مروان العلي، أن قوى الأمن السورية ستدخل مدينة القامشلي اليوم، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأكد أن قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية "الأسايش" ستُضم رسمياً إلى ملاك وزارة الداخلية. وقال العلي في تصريح صحافي خلال جولة في الحسكة، إن قوى الأمن الداخلي تمركزت بالفعل داخل مدينة الحسكة، ولا سيما في مركز مرور المدينة، في خطوة تهدف إلى "تثبيت الأمن وتنظيم العمل المؤسسي". وأشار إلى أن هناك رغبة واضحة لدى "الأسايش" في تطبيق بنود الاتفاق، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد إزالة الحواجز داخل المدن وانسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها المحددة، وفق ما نص عليه الاتفاق.

ميدانياً، أفادت المصادر الميدانية بأن قوات وزارة الداخلية يُتوقع أن تتمركز اليوم في محيط مطار القامشلي والمجمع الحكومي ضمن المربع الأمني، وتحديداً في مديرية المنطقة بحي الوسطى. إلى ذلك، يستمر حظر التجوال في القامشلي منذ الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، ولم تعلن "قسد" حتى الآن إنهاءَه، وسط حالة ترقب وخشية لدى الأهالي من تصعيد جديد مع بدء دخول القوات الحكومية.

اعتقالات وإطلاق نار في الحسكة

وشهدت محافظة الحسكة، أمس الاثنين، توتراً أمنياً ترافق مع حظر تجوال فرضته قوات "قسد"، مع انتشار قوات الأمن السورية التابعة لوزارة الداخلية في المحافظة، تنفيذاً لاتفاق "قسد" مع الحكومة السورية. ومع وصول قوى الأمن الداخلي السوري، خرج عدد من المدنيين لمتابعة تنفيذ الاتفاق المتعلق بدخول قوات وزارة الداخلية السورية إلى مدينة الحسكة، قبل أن تقابلهم عناصر "قسد" بإطلاق النار الحي، ما أوقع إصابات، بعضها وُصِف بالخطير.

وأفاد شهود عيان لـ"العربي الجديد" بأنّ قوات "قسد" شنّت حملة اعتقالات واسعة طاولت مدنيين في الحسكة وريفها، على خلفية منشورات أو تفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا فيها عن تأييدهم لدخول قوات الحكومة السورية. وصُوِّر بعض المعتقلين في أوضاع وُصفت بالمهينة قبل اقتيادهم إلى جهات مجهولة، ولا يزال مصير كثير منهم غير معروف حتى اللحظة.

ومن بين المعتقلين الطفل زين العابدين علي الظاهر، من قرية التوينة شمالي الحسكة، الذي اعتُقل بسبب حالة نشرها على "واتساب" عبّر فيها عن دعمه للحكومة.

بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر ميدانية في الأمن السوري إن رئيس الأمن الداخلي السوري بدأ زيارة لسجون "قسد" وفروعها الأمنية في الحسكة، تمهيداً لتسلّم الحكومة السورية كامل ملف المعتقلات وإيجاد "حلول جذرية" لقضية المحتجزين.

وبدأت يوم أمس الاثنين، أولى دفعات قوات الأمن التابعة للحكومة السورية بالدخول إلى مدينة الحسكة في الشمال الشرقي من سورية، ضمن إطار التفاهمات الموقعة بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" فرهاد شامي، في تصريح لراديو "آرتا"، إن الدفعة الأولى تضم ما بين 100 و125 عنصراً، دخلت إلى مدينة الحسكة على نحو 15 مركبة، مشيراً إلى أن دفعة ثانية بالعدد نفسه ستدخل إلى مدينة القامشلي شمالاً اليوم الثلاثاء.

وأوضح شامي أن جميع العناصر الذين سيدخلون إلى المدينتين هم من أبناء محافظة درعا، وذلك بناءً على شرط وضعته "قسد" ضمن التفاهمات القائمة، لافتاً إلى أن هذه القوات ستتمركز في ثلاثة إلى أربعة مواقع محددة داخل مركز مدينة الحسكة، وبمرافقة قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، على أن يكون وجودها مؤقتاً. وأضاف أن مهمة هذه القوات تقتصر على الإشراف على تنفيذ إجراءات الاندماج المتفق عليها، على أن تغادر المنطقة بعد الانتهاء من مهامها.