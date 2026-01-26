الأمن السوري يحبط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان

- أحبطت الأجهزة الأمنية السورية محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان، حيث اعترضت سيارة محملة بصواريخ "كونكورس" وذخائر أخرى في عملية مشتركة بين مديريتين أمنيتين. - داهمت القوى الأمنية مقر المشتبه بهم في بلدة جريجير، وعثرت على مخازن روسية ومنظار نهاري، وتواصل جهودها لملاحقة المتورطين. - أكدت وزارة الداخلية السورية أن مكافحة تهريب السلاح أولوية، مشددة على تعزيز أمن الحدود، خاصة بعد إحباط محاولة تهريب سابقة من الزبداني.

أحبطت الأجهزة الأمنية السورية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، في عملية مشتركة نفذتها مديريتا الأمن الداخلي في منطقتي القصير بريف حمص والنبك بريف دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن العملية جاءت عقب معلومات دقيقة حول تحرّك سيارة مشتبه بها قادمة من بلدة جريجير باتجاه الحدود اللبنانية عبر منطقة البريج، حيث جرى اعتراض السيارة وضبط كميات من الأسلحة كانت على متنها.

وبحسب المصدر، فإن السيارة من نوع "شفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة RPG، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة من نوع BKS. كما داهمت القوى الأمنية مقر المشتبه بهم في بلدة جريجير، الذي نُقلت منه الأسلحة، وعثرت على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة باقي المتورطين، وفق المصدر.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن "مكافحة شبكات تهريب السلاح تبقى ضمن أولوياتها، مشددة على استمرار العمل الأمني لتعزيز أمن الحدود ومنع أي نشاطات من شأنها تهديد الاستقرار وسلامة المواطنين".

وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة أخرى من منطقة الزبداني، بريف دمشق، إلى لبنان، إذ أعلنت وزارة الداخلية حينها ضبط كميات كبيرة من قذائف "RPG" كانت مخبأة بطريقة منظمة داخل بلدة سرغايا الحدودية.