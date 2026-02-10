الأمن السوري: توقيف أفراد خلية خططت لإطلاق صواريخ باتجاه دمشق

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أفراد خلية إرهابية في ريف دمشق، كانوا يخططون لاستخدام صواريخ "غراد" لاستهداف مناطق مأهولة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. - العملية الأمنية جاءت استكمالاً لحملة سابقة فككت خلية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري، حيث تم ضبط منصات الإطلاق قبل تنفيذ المخططات، وأحيل الموقوفون إلى إدارة مكافحة الإرهاب. - اعترف الموقوفون بتخطيطهم لهجمات إضافية وارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، بعد تعرض منطقة المزة لهجمات صاروخية منذ نوفمبر 2025.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على بقية أفراد خلية وصفتها بـ"الإرهابية" في ريف دمشق، كانت تحاول نصب منصات صواريخ من نوع "غراد" تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، وذلك في عملية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع فبراير/ شباط الحالي، القبض على خلية نفذت عمليات قصف صاروخي استهدفت منطقة المزة ومحيط مطارها العسكري بدمشق، وقالت حينها إن مصدر الصواريخ ومنصّات الإطلاق تعود إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن الخلية كانت تخطط لهجمات بطائرات مسيّرة قبل إحباطها.

باقي أفراد الخلية الإرهابية اللذان أُلقي القبض عليهما خلال العملية الأمنية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وهما فياض أحمد ذياب ونجله عاطف، متورطان في التخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية pic.twitter.com/E6XHNmADYF — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) February 10, 2026

وقالت الوزارة اليوم، في بيان نُشر على معرفاتها الرسمية إن العملية جاءت استكمالاً لحملة أمنية أسفرت سابقاً عن تفكيك خلية متورطة في هجمات صاروخية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري بالعاصمة دمشق خلال الأشهر الماضية. وأكدت أن القبض على العناصر تم قبل تنفيذ مخططاتهم، وأكدت ضبط منصات الإطلاق ومصادرتها، فيما أُحيل الموقوفون إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

صواريخ من نوع «غراد» ومنصّات إطلاق ضُبطت بحوزة باقي أفراد الخلية الإرهابية المتورطة في تنفيذ عدة اعتداءات، وذلك خلال العملية الأمنية التي نفّذتها وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حيث كانت الصواريخ قيد التحضير للإطلاق ومُعدّة لتنفيذ اعتداءات إجرامية. pic.twitter.com/flstztwMQp — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) February 10, 2026

وبحسب البيان، اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بمشاركتهم في التخطيط لهجمات إضافية، وارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات وصفتها الوزارة بالإرهابية. وتعرضت منطقة المزة ومحيط المطار العسكري لعدة هجمات صاروخية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، كان أبرزها استهداف في يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى إلى أضرار في جامع المحمدي بالمنطقة.