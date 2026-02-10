الأمن السوري: توقيف أفراد خلية خططت لإطلاق صواريخ باتجاه دمشق

تقارير عربية
دمشق

حسام رستم

avata
حسام رستم
حسام رستم
مباشر
10 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 13:54 (توقيت القدس)
صواريخ ضُبطت بحوزة خلية تم ضبطها في ريف دمشق، 10 فبراير 2025 (الداخلية السورية/إكس)
صواريخ ضُبطت بحوزة خلية تم ضبطها في ريف دمشق، 10 فبراير 2025 (الداخلية السورية/إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أفراد خلية إرهابية في ريف دمشق، كانوا يخططون لاستخدام صواريخ "غراد" لاستهداف مناطق مأهولة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
- العملية الأمنية جاءت استكمالاً لحملة سابقة فككت خلية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري، حيث تم ضبط منصات الإطلاق قبل تنفيذ المخططات، وأحيل الموقوفون إلى إدارة مكافحة الإرهاب.
- اعترف الموقوفون بتخطيطهم لهجمات إضافية وارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، بعد تعرض منطقة المزة لهجمات صاروخية منذ نوفمبر 2025.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على بقية أفراد خلية وصفتها بـ"الإرهابية" في ريف دمشق، كانت تحاول نصب منصات صواريخ من نوع "غراد" تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، وذلك في عملية نفذتها بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع فبراير/ شباط الحالي، القبض على خلية نفذت عمليات قصف صاروخي استهدفت منطقة المزة ومحيط مطارها العسكري بدمشق، وقالت حينها إن مصدر الصواريخ ومنصّات الإطلاق تعود إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن الخلية كانت تخطط لهجمات بطائرات مسيّرة قبل إحباطها.

أفراد من الأمن العام خلال حفل تخريج في طرطرس، 10 نوفمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

الداخلية السورية تعلن القبض على "خلية المزة": صواريخها من حزب الله

وقالت الوزارة اليوم، في بيان نُشر على معرفاتها الرسمية إن العملية جاءت استكمالاً لحملة أمنية أسفرت سابقاً عن تفكيك خلية متورطة في هجمات صاروخية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري بالعاصمة دمشق خلال الأشهر الماضية. وأكدت أن القبض على العناصر تم قبل تنفيذ مخططاتهم، وأكدت ضبط منصات الإطلاق ومصادرتها، فيما أُحيل الموقوفون إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

وبحسب البيان، اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بمشاركتهم في التخطيط لهجمات إضافية، وارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات وصفتها الوزارة بالإرهابية. وتعرضت منطقة المزة ومحيط المطار العسكري لعدة هجمات صاروخية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، كان أبرزها استهداف في يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى إلى أضرار في جامع المحمدي بالمنطقة.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
عناصر من الشرطة الكورية الجنوبية في جيونغجو، 31 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مداهمة مقار استخبارات بكوريا الجنوبية بعد إطلاق مسيّرة نحو الشمالية

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

أزمة كوبنهاغن مع واشنطن تعمّق الانقسام حول استقلال غرينلاند

وقفة لجبهة الخلاص في تونس تطالب بإطلاق المعتقلين، 10 فبراير 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تونس: محاكمة للغنوشي و"جبهة الخلاص" تدعو إلى إطلاق المعتقلين