الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 500 مدني بالسودان هذا العام بمسيّرات

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 500 مدني قُتلوا بضربات نُفّذت بمسيّرات في السودان بين يناير/ كانون الثاني ومنتصف مارس/ آذار، قضى معظمهم في منطقة كردفان الاستراتيجية. وأفادت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مارتا هورتادو الصحافيين في جنيف أن "الزيادة الكبيرة في استخدام المسيّرات لتنفيذ ضربات جوية في السودان هذا العام تسلّط الضوء على الأثر المدمّر للتكنولوجيا المتطورة والأسلحة زهيدة الثمن نسبياً في المناطق المأهولة". وأضافت أنه "بحسب المعلومات التي تم تلقيها، قُتل أكثر من 500 مدني بضربات من هذا النوع من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 15 مارس".

إلى ذلك، قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة بطائرات مسيرة على مستشفى في السودان ارتفع إلى 70، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور تعرض للقصف في 20 مارس، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأضافت أن الغارة أدت إلى توقف العمل في المنشأة الطبية التي كانت بمثابة مستشفى إحالة لأكثر من مليوني شخص.

وقالت نائبة ممثل المنظمة في السودان هالة خضري، خلال إفادة صحفية في جنيف إن جهود البحث والإنقاذ أسفرت عن التعرف على ست جثث أخرى، مما رفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 70. وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 146. وذكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجوم بطائرات مسيرة كان في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية بدأت في إبريل/ نيسان 2023. وقالت المفوضية إنها لا تملك أدلة كافية تجعلها توجه اتهامات، لكنها أشارت إلى أن طرفي الحرب يستخدمان الطائرات المسيرة في مواقع مدنية، في أعمال قد تشكل جرائم حرب.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات السودانية، مساء الاثنين، تصدي الجيش لهجمات شنتها "قوات الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية - شمال" على مدينة الكرمك ومناطق واقعة جنوبها في ولاية النيل الأزرق، أقصى جنوب شرقي البلاد. وأفاد إعلام محافظة الكرمك (إدارة محلية)، في بيان، بأن "مناطق جنوب المحافظة في جرط شرق، وبلامون، وجرط غرب، وخور البودي، تتعرض لهجمات واعتداءات منذ فجر الأحد، من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، مسنودة بدعم إقليمي كبير (دون تحديد جهته)". وأضاف البيان أن القوات المسلحة السودانية "تصدت ببسالة لتلك الاعتداءات، حيث تكبدت هذه المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

والأربعاء، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة "محطة جرط غرب" بولاية النيل الأزرق، بعد معارك مع "الحركة الشعبية" المتحالفة مع الدعم السريع. ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تخوض "الحركة الشعبية - شمال" صراعاً مستمراً مع الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 شخصاً وإصابة ما لايقل عن 25 آخرين في قصف للجيش السوداني استهدف ولاية كردفان. وقال تحالف تأسيس، الذي أعلن عن تدشينه في يوليو/ تموز الماضي، في بيان صحافي اليوم، أن مسيرات الجيش السوداني استهدفت الاثنين المدنيين العزل في مدن لقاوة وجنقارو بولاية كردفان مخلفة 15 قتيلاً، أغلبهم من النساء والأطفال وما لا يقل عن 25 جريحاً.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الهجمات التي نفذتها المسيرات على مستشفى الضعين التعليمي ومدينة الفاشر أول أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وفي اليوم التالي استهدفت المدنيين في شرق الضعين ومدينة الدلنج، ما أسفرعن سقوط 53 قتيلاً في المدينتين، بجانب عشرات الجرحى. وكانت قوات الدعم السريع قالت إن مسيرة للجيش استهدفت يوم الجمعة الماضي مستشفى الضعين التعليمي بثلاثة صواريخ ما أدى إلى سقوط 64 قتيلاً و98 جريحاً.

ويشهد السودان حرباً منذ إبريل/ نيسان 2023، مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.

(فرانس برس، رويترز، الأناضول، أسوشييتد برس)