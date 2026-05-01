الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان مع تقليص حجمها

- أقر مجلس الأمن تمديد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 30 أبريل 2027، مع تقليص حجمها إلى 12,500 جندي و2,100 شرطي، رغم معارضة روسيا والصين ودول أخرى. - أثار تقليص القوات غضب بعض الدول، حيث أشار السفير الصيني إلى تأثيره السلبي على حماية المدنيين وتقديم المساعدات، مطالبًا بتحسين وتعزيز البعثة. - جنوب السودان، أحدث دولة في العالم منذ 2011، يعاني من صراعات دامية وتصاعد القتال بين القوات الحكومية والمليشيات المعارضة.

أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، قراراً بتمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام واحد، مع تقليص حجمها، رغم معارضة العديد من الدول الأعضاء. ويمدد القرار الذي أُقر بأغلبية 13 صوتاً، وامتناع روسيا والصين عن التصويت، مهمة البعثة حتى 30 إبريل/ نيسان 2027. لكن حجم البعثة التي نُشرت عام 2011 عندما نال جنوب السودان استقلاله، سيُقلَّص وسيبلغ الحد الأقصى لقوات حفظ السلام بموجب القرار، 12500 جندي، بعدما كان 17 ألفاً، بالإضافة إلى حوالى 2100 شرطي.

وأثار خفض عديد قوات حفظ السلام غضب الصين وروسيا وباكستان، والدول الأفريقية الثلاث الموجودة حالياً في المجلس، وهي الصومال وليبيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، فإن الحدّ الأقصى الجديد لن يخفض من عدد قوات حفظ السلام المنتشرة حالياً في جنوب السودان، حيث اضطرت البعثة إلى تقليص حجمها في السابق بسبب خفض في الميزانية.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كان لدى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حوالى 9 آلاف جندي على الأرض في نهاية مارس/ آذار، بعدما كان نحو 14 ألفاً قبل عام. وقال السفير الصيني سون لي، "لقد أثر تقليص عدد القوات على مهمة البعثة في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية"، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك، يجب "تحسين وتعزيز" البعثة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة في البلاد.

بدورها، قالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستيغنيفا، إن بعثة حفظ السلام يجب أن يكون لديها "مستوى كافٍ من الموارد" لتكون "مستعدة لأي سيناريوهات". ويُعدّ جنوب السودان أحدث دولة في العالم، إذ انفصل عن السودان في العام 2011، ويعاني منذ استقلاله سلسلة صراعات دامية. وتشهد البلاد حالياً تصاعداً في القتال بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير ومليشيات معارضة موالية لنائبه السابق رياك مشار

(فرانس برس)