الأمم المتحدة تعيد فرض عقوبات على إيران عبر آلية "سناب باك"

- أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران بموجب آلية "سناب باك" بعد فشل الجهود الدبلوماسية، مما يشمل تجميد الأصول ووقف صفقات السلاح وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية. - جاء القرار بعد اتهام الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لإيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، رغم نفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. - فشل مجلس الأمن في تأجيل العقوبات بسبب معارضة تسع دول، بينما دعمت أربع دول فقط مشروع القرار الروسي-الصيني، مما يعكس الانقسام الدولي حول الملف الإيراني.

أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض عقوبات واسعة على إيران بموجب آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 بعد فشل محاولات دبلوماسية أخيرة، ومن المتوقع أن تشمل التدابير تجميد أصول طهران في الخارج ووقف صفقات السلاح وفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية.

ويأتي فرض العقوبات من الأمم المتحدة بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه، عام 2018.

ويوم الجمعة، رفض مجلس الأمن محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل ذلك ستة أشهر أمام المجلس المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين. وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

وحصل المشروع على تأييد أربع دول، هي روسيا والصين والجزائر وباكستان، ومعارضة سبع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وسيراليون وسلوفيينا والدنمارك وباناما والصومال، وامتناع كل من كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت. ويحتاج أي قرار تسعة أصوات لتبنيه على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.

وكانت إيران قد زعمت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات، وأصرت أيضًا على أن لذلك لن يكون أي تأثير على البلاد. ومع ذلك، تأتي هذه العقوبات بعد أن شنت إسرائيل عدوانًا استمر 12 يومًا على إيران في يونيو/ حزيران، والذي شهد أيضًا قصفًا أميركيًا استهدف مواقع نووية إيرانية.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)