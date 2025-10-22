- غادرت 12 موظفًا من الأمم المتحدة صنعاء بعد احتجازهم لأكثر من أسبوع، بينما لا يزال 53 آخرون محتجزين لدى الحوثيين. تواصل الأمم المتحدة جهودها للإفراج عنهم بالتعاون مع السلطات المحلية والدول الأعضاء، وأشاد الأمين العام بدور سلطنة عمان في تسهيل الإفراج عن بعض الموظفين. - تعرض العميد عدنان رزيق لمحاولة اغتيال بكمين في تعز، مما أدى إلى إصابته ومقتل اثنين من مرافقيه. يُعتبر رزيق شخصية بارزة في المقاومة ضد الحوثيين ومرشحًا لمنصب قائد محور تعز. - ضبطت حملة أمنية في لحج سفينة إيرانية محملة بالأسلحة والمنتجات الإيرانية متجهة للحوثيين، مما يبرز التحديات الأمنية ودور السواحل في عمليات التهريب.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن 12 من موظفيها غادروا العاصمة اليمنية صنعاء على متن رحلة إنسانية بعد احتجازهم داخل مجمّع تابع للمنظمة لأكثر من أسبوع، فيما لا يزال 53 آخرون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثيين. وقال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إنّ الرحلة نُفذت عبر خدمات النقل الجوي الإنساني التابعة للمنظمة، مضيفاً أن "ثلاثة موظفين آخرين من المحتجزين بات بإمكانهم التنقّل والسفر بحرية".

وأكد بيان الأمم المتحدة أنّ سلطات الأمر الواقع في صنعاء ما زالت تحتجز عشرات من موظفيها "تعسفياً"، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية ومجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأضاف البيان أنّ المنظمة "تتابع القضية على جميع المستويات، وتجري اتصالات مستمرة مع السلطات المحلية والدول الأعضاء والشركاء المعنيين لضمان الإفراج عنهم".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوته مراراً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، معتبراً أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وللحصانات الممنوحة للعاملين الدوليين. وفي وقت سابق، عبّر غوتيريس عن تقديره لجهود سلطنة عمان التي ساهمت في تسهيل الإفراج عن عدد من الموظفين الأمميين، مشيراً إلى أن مسقط لعبت دوراّ بنّاء وداعماً للدبلوماسية الهادئة الرامية إلى إنهاء القضية وضمان سلامة الطواقم الأممية.

وكان مسلحو جماعة الحوثيين قد اقتحموا، السبت الماضي، مجمع الأمم المتحدة في صنعاء واحتجزوا موظفين محليين ودوليين، كما قام مسلحو الجماعة، أمس الثلاثاء، باقتحام مكاتب منظمة أوكسفام (Oxfam)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، في محافظة حجة شمال غربي البلاد وقاموا بتفتيشها بشكل دقيق، وصادروا بعض الأجهزة والخوادم. وجاءت عملية الاقتحام واحتجاز الموظفين الأمميين في محافظة حجة في إطار تصعيد جماعة الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووجه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قبل أيام اتهامات لمنظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، وزعم أن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخباراتية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أغسطس/ آب الماضي.

إصابة قائد عسكري في كمين غربي تعز

من جهة خرى، أصيب قائد اللواء الخامس في الحرس الرئاسي، العميد الركن عدنان رزيق، وقتل اثنان من مرافقيه في كمين بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق استهدف موكبه غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد" إنه "تم استهداف موكب العميد زريق بعبوة ناسفة أمام السجن المركزي في خط الضباب غرب تعز، ما تسبب بإصابته ومقتل اثنين من مرافقيه". وأضاف المصدر أن العميد رزيق "نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بشظايا في أجزاء متفرقة من جسده".

وأشار المصدر إلى أن "مليشيا الحوثي استهدفت منطقة الهجوم بعد الحادث بقذائف الهاون ما يؤكد مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال التي استهدفت العميد رزيق". وجاءت محاولة اغتيال رزيق بعد زيارة وزير الدفاع الفريق محسن الداعري إلى مدينة تعز لتفقد الجاهزية القتالية لمحور تعز العسكري.

ويعد العميد عدنان رزيق الذي ينحدر من محافظة شبوة جنوبي البلاد من أوائل من شكلوا المقاومة الشعبية في تعز لمواجهة الانقلابيين الحوثيين في 2015 حيث أسس ما عرف بكتائب "حسم" وبعد انخراط المقاومة الشعبية في الجيش عُيِّن قائداً للواء الخامس حرس رئاسي. ويعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب قائد محور تعز.

ضبط سفينة أسلحة إيرانية متوجهة إلى الحوثيين في باب المندب

في سياق آخر، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج جنوب غربي اليمن، اليوم، ضبط سفينة "بوم" إيرانية تحمل أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالقرب من باب المندب، والقبض على طاقمها المكوّن من 8 بحارة. ونقل المكتب الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر أمني في الحملة الأمنية قوله، إن ضبط السفينة الإيرانية جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتها في أثناء محاولتها التسلل عبر المياه الإقليمية، حيث جرى اعتراضها وتفتيشها بدقة، والقبض على ثمانية بحارة يتبعون إحدى القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب، كانوا على متن السفينة التي قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني.

وبحسب المصدر الأمني، فقد شملت المضبوطات التي وجدت في السفينة، صاروخ "كورنيت" مضادّاً للدروع، وقطع غيار خاصة للطيران المسيّر (الدرونز)، تضمنت وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية، وموصلات وكابلات تحكم دقيقة، وثمانية صناديق من الأدوية الإيرانية من إنتاج شركة سينا جين، بينها دواء مستخدم لعلاج السرطان، ومواد غذائية واستهلاكية من منشأ إيراني. وجاءت عملية الضبط بعد يوم واحد من إعلان الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني عن مصادر أمنية في الحملة، قولها إن دورية تابعة لقوات الحملة أوقفت شاحنة نقل كبيرة من نوع (دينا) في منطقة الحجف بمديرية رأس العارة الساحلية، بعد أن جرى الاشتباه بها، وعقب تفتيشها، تم العثور على كمية ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغم، كانت مُخبأة ومُعدّة للتهريب إلى محافظة عدن. وأشارت المصادر إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ومعرفة جميع الأطراف والشبكات المتورطة في التهريب.

وبحسب المصادر، تُعدّ هذه العملية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد حجم المحاولة التي كانت تستهدف ترويج هذه السموم بطريقة غير مشروعة. وتُعدّ سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج من أبرز السواحل التي يتم التهريب عبرها، حيث تم خلال الأشهر الماضية ضبط العديد من شحنات السلاح والمخدرات والمواد الممنوعة.