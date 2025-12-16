الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير المصير

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، بأغلبية ساحقة، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 164 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت 8 دول ضده وهي، إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وبالاو وناورو. في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، وهي الإكوادور، توغو، تونغا، بنما، فيجي، الكاميرون، جزر مارشال، ساموا، وجنوب السودان.

ووفق الوكالة، يشير القرار في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ يوليو/تموز 2024 التي تفيد بأن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ونقلت الوكالة عن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تثمينه للقرار الأممي والتصويت لصالحه. ويأتي القرار الأممي، بعد عامين من حرب إبادة شنتها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا بقطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء. وبالتزامن، قتل الجيش الإسرائيلي 1096 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

