الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا مستحقاتها

- الأمم المتحدة تنتظر تفاصيل سداد الولايات المتحدة لمستحقاتها المتأخرة بعد وعد واشنطن بدفعة أولية خلال أسابيع، وسط تحذيرات من انهيار مالي وشيك للمنظمة. - الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95% من الرسوم المستحقة، وتدين بمبلغ 2.19 مليار دولار للميزانية و2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام، بالإضافة إلى متأخرات أخرى. - المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة أكد قرب وصول دفعة أولية كبيرة، مع تحديد المبلغ النهائي خلال أسابيع، في ظل مطالبات بإصلاحات وخفض نفقات المنظمة.

قالت الأمم المتحدة إنها تترقب تفاصيل حول موعد سداد الولايات المتحدة مستحقاتها المتأخرة من الميزانية ومقدارها، وذلك بعد وعد قطعته واشنطن الأسبوع الماضي بسداد دفعة أولية خلال أسابيع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحافية الاثنين: "اطّلعنا على البيانات، وبصراحة، فإن الأمين العام على تواصل مع السفير (مايك) والتس بشأن هذه المسألة منذ فترة طويلة".

وأضاف "قطاع مراقبة الميزانية لدينا على تواصل مع الولايات المتحدة، وقُدمت بعض المؤشرات. نحن ننتظر معرفة موعد السداد وحجم الدفعات بالتحديد". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أصدر تحذيراً بشأن الأوضاع المالية للمنظمة الدولية في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، قائلاً إن المنظمة التي تضم 193 دولة معرضة لخطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم سداد الرسوم.

وتراجعت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب

عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عدة، وطالبت الأمم المتحدة بإصلاح أنظمتها وخفض نفقاتها. وقال والتس، الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، لـ"رويترز" يوم الجمعة: "سترون بالتأكيد دفعة أولية من الأموال قريباً جداً... ستكون دفعة أولى كبيرة من رسومنا السنوية... لا أعتقد أن المبلغ النهائي حُدد بعد، لكنه سيُحدد في غضون أسابيع".

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95% من الرسوم المستحقة في ميزانية المنظمة الدولية. وبحلول فبراير/ شباط الحالي، أصبحت واشنطن تدين بمبلغ 2.19 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، و43.6 مليون دولار للمحاكم التابعة للأمم المتحدة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها في الميزانية العادية العام الماضي، وتدين بمبلغ 827 مليون دولار لهذا السبب، بالإضافة إلى 767 مليون دولار عن العام الحالي، بينما يتكوّن باقي الدين من متأخرات متراكمة من سنوات سابقة.

(رويترز)