الأمم المتحدة تطالب بممر آمن لمئات آلاف المدنيين المحاصرين في الفاشر

- طالب توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، حيث يعاني مئات الآلاف من نقص الغذاء والرعاية الصحية والأمان. - شنت قوات الدعم السريع هجومًا كبيرًا على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وسيطرت على مقر الفرقة السادسة مشاة وبعض الأحياء، دون تعليق من الجيش السوداني. - سيطرت قوات الدعم السريع على أربع من خمس ولايات في دارفور، بينما تواصل محاصرة الفاشر، التي تمثل معقلًا رئيسيًا للجيش السوداني.

طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر السودانية بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع، الأحد، سيطرتها الكاملة على المدينة. وقال فليتشر في بيان: "مع تقدم المقاتلين داخل المدينة وقطع طرق الهروب، أصبح مئات الآلاف من المدنيين محاصرين ومرعوبين يتعرضون للقصف ويتضورون جوعًا، ولا يحصلون على الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

وشنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 إبريل/نيسان 2023، الأحد، هجوما هو الأكبر والأعنف من نوعه ضد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وتمكنت من التقدم إلى داخل المدينة والسيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش وبعض الأحياء السكنية قبل أن تعلن لاحقا السيطرة على الفاشر بالكامل. ولم يصدر إلى الآن أي تعليق عن الجيش السوداني رداً على مزاعم "الدعم السريع" سيطرتها على الفاشر.

وسيطرت "الدعم السريع" منذ الأشهر الأولى للحرب على أربع من خمس ولايات في إقليم دارفور، وهي ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، بينما واصلت محاصرة ومهاجمة مدينة الفاشر عاصمة الولاية الخامسة.

وتمثل مدينة الفاشر واحدة من المدن الكبيرة في غرب السودان، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالى 802 كيلومتر، وتضم 18 محلية (بلدية) ونحو 90 حياً، كما أنها تضم قيادة الفرقة السادسة مشاة بالقوات المسلحة، وتحد ولاية شمال دارفور من الغرب دولة تشاد، ومن الشمال ليبيا، ومثلت منذ بداية الحرب معقلاً رئيسياً للجيش السوداني في إقليم دارفور. وسبق لمجلس الأمن الدولي إصدار القرار رقم 2736 في 13 يونيو/حزيران 2024 الذي طالب الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف الهجوم عليها.

(فرانس برس، العربي الجديد)