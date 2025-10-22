الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

- أكد فرحان حق على ضرورة زيادة دخول مواد الإيواء إلى غزة قبل الشتاء، حيث وزعت منظمات الإغاثة 300 خيمة و14,700 بطانية في خانيونس، داعياً إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات. - تمكنت فرق الأمم المتحدة من إدخال 10,638 طنًا من الإمدادات عبر المعابر منذ بدء وقف إطلاق النار، بينما دخلت 986 شاحنة مساعدات فقط من أصل 6,600 شاحنة متفق عليها. - دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفق خطة ترامب، منهياً حرباً استمرت عامين وأسفرت عن استشهاد 68,216 فلسطينياً.

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح حق في تصريح صحافي، الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.

وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خانيونس. وأكد على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.

وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طنًا من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الاثنين وفق الاتفاق.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، استنادا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع. وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل على مدار عامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين.

(الأناضول)