الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود "فوراً"

- طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، المعتقلين من قبل إسرائيل ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة، وسط تقارير عن تعرضهما لمعاملة سيئة وتهديدات بالقتل والسجن المطول. - كشف مركز "عدالة" الحقوقي عن تعرض الناشطين لإساءة معاملة وتعذيب نفسي، واحتجازهما في ظروف قاسية، بما في ذلك العزل الانفرادي والحرمان من النوم، احتجاجاً على "اختطافهما غير القانوني" من المياه الدولية. - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة، وأفرجت عن معظمهم، بينما أبقت على اعتقال أبو كشك وأفيلا، مما يثير تساؤلات حول تجريم العمل الإنساني.

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان "ينبغي لإسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيراً إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جداً".

وكشف مركز "عدالة" الحقوقي، ومقره حيفا، في بيان صحافي الاثنين، عن تعرض ناشطَي "أسطول تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، لتهديدات بالقتل والسجن المطول، بالتزامن مع دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، واحتجازهما في العزل الانفرادي داخل مركز توقيف "شيكمة". وأوضح المركز، في أعقاب زيارة قامت بها محاميتاه هديل أبو صالح ولبنى توما، أن الناشطين يواجهان إساءة معاملة وتعذيباً نفسياً خلال احتجازهما، مشيراً إلى أن إضرابهما يأتي احتجاجاً على "اختطافهما غير القانوني" من المياه الدولية في أثناء مشاركتهما في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ونقل البيان عن أفيلا أنه خضع لتحقيقات متكرّرة امتدت كل واحدة منها حتى ثماني ساعات، تخللتها تهديدات صريحة إما بـ"القتل" وإما بـ "قضاء 100 عام في السجن". كما أكد أن احتجازهما يجري في ظروف قاسية، تشمل إبقاء الزنازين تحت إضاءة قوية على مدار الساعة، ودرجات حرارة منخفضة، وهي ممارسات تهدف إلى الحرمان من النوم وإرباك الحواس. وأضاف المركز أن الناشطين يُجبران على تعصيب أعينهما في كل مرة يُنقلان فيها، بما في ذلك في أثناء الفحوصات الطبية، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة الطبية.

وأشار البيان إلى أنّ جزءاً كبيراً من التحقيقات ركز على نشاط "أسطول الصمود العالمي"، ما يعزز فرضية أن الاعتقال يهدف إلى تجريم العمل الإنساني والتضامن مع المدنيين في غزة. وطالب مركز "عدالة" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين، ووضع حد لما وصفه بالإجراءات غير القانونية، مؤكداً أنه في انتظار معرفة ما إذا كانت السلطات ستتقدم بطلب لتمديد اعتقالهما خلال جلسة مقررة يوم غد.

يُذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة، الخميس الماضي، على بعد مئات الكيلومترات من غزة في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، في أثناء وجودهم على متن نحو 20 سفينة تابعة للأسطول، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة. وبينما أُفرج عن غالبية النشطاء، أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال أبو كشك وأفيلا.

(فرانس برس، العربي الجديد)