الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن انتهاك السيادة السورية

- دعت روزماري ديكارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إسرائيل إلى احترام السيادة السورية واتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، محذرة من أن الغارات الجوية الإسرائيلية تزيد من هشاشة الوضع الأمني في سوريا. - أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، أن نحو مليوني نازح سوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة بسبب نقص الخدمات الأساسية وفرص العمل، مما يجعلهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. - أشار مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إلى التزام دمشق باتفاقية فض الاشتباك، بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها، مما يهدد استقرار المنطقة.

دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن انتهاك السيادة السورية وسلامة أراضيها واحترام اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، وذلك خلال إحاطتها اليوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأكدت ديكارلو أن استئناف الحوار بين سورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية يظل مسألة بالغة الأهمية، مشددة على ضرورة توفير دعم دولي وإقليمي قوي لإنجاح هذه الجهود. وحذرت من أن الغارات الجوية والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سورية تفاقم هشاشة الوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى سقوط قتلى ونزوح سكان جراء هذه العمليات.

من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، إن نحو مليوني شخص من النازحين داخل سورية عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من العيش في مخيمات وفي ظروف معيشية قاسية، إلى جانب عودة أكثر من 1.3 مليون شخص من دول الجوار.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن عددًا كبيرًا من هذه العائلات يعود إلى منازل متضررة أو مدمّرة، وإلى مجتمعات تفتقر إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل، ما يعني استمرار اعتمادهم على المساعدات الإنسانية في المدى القريب لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ولفتت إلى أن ملايين السوريين لا يزالون نازحين في مختلف أنحاء البلاد، وأن غالبية المقيمين في المخيمات يترددون في العودة بسبب نقص السكن الملائم والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، إضافة إلى صعوبة الحصول على فرص عمل.

من جانبه، قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، الخميس، إن دمشق ملتزمة باتفاقية فض الاشتباك المبرمة مع تل أبيب منذ عام 1974، بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها لها. وأضاف علبي في كلمة أمام مجلس الأمن: "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السورية والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، تسعى إسرائيل جاهدة لزعزعة هذا الاستقرار".