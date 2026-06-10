الأمم المتحدة تختتم مباحثات عسكرية في عمّان لتعزيز التهدئة في اليمن

- اختتم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية والقوات المشتركة، لبحث التهدئة والتسوية السياسية، مع التركيز على وقف إطلاق النار والأمن البحري وخفض التصعيد. - أدان الأمين العام للأمم المتحدة احتجاز الحوثيين لـ73 موظفاً أممياً، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. - أُصيبت طفلة برصاص قناص حوثي في تعز، وسط استمرار اتهامات حقوقية للحوثيين باستهداف المدنيين، مع توثيق مئات الانتهاكات ودعوات لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.

اختتم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة، في إطار الجهود الأممية الرامية إلى دعم التهدئة والدفع نحو تسوية سياسية للصراع.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، ناقشت الوفود المشاركة، استناداً إلى الاجتماعات السابقة للجنة، آخر التطورات في اليمن والمنطقة، مع التركيز على التخطيط لوقف إطلاق النار، والأمن البحري، وخطوات خفض التصعيد. ونقل البيان عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قوله إن هذا النوع من الانخراط برعاية الأمم المتحدة يظل بالغ الأهمية في ظل بيئة أمنية سريعة التطور وغير قابلة للتنبؤ في اليمن والمنطقة، مشدداً على أن الحفاظ على حوار جاد ضمن لجنة التنسيق العسكري ومن خلال القنوات الأخرى يمكن أن يدعم بشكل ملموس الجهود الأوسع لإحراز تقدم نحو سلام دائم في اليمن.

وأشار البيان إلى أن مكتب المبعوث الخاص يعتزم، استناداً إلى التزام الأطراف المشاركة، عقد اجتماع يضم الوفود الثلاثة للجنة التنسيق العسكري خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التنسيق العسكري وتعزيز فرص التوصل إلى ترتيبات أكثر استدامة لخفض التصعيد.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة مرتبطة بالملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع استمرار الجمود السياسي والعسكري في اليمن، رغم تراجع مستوى العمليات القتالية الواسعة مقارنة بسنوات الحرب السابقة.

وتُعد لجنة التنسيق العسكري إحدى الآليات التي ترعاها الأمم المتحدة لدعم إجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار شامل واستئناف العملية السياسية. وكانت الأمم المتحدة قد استأنفت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة اجتماعات عسكرية وفنية في عمّان، بهدف معالجة القضايا الأمنية والعسكرية المرتبطة بالتهدئة، بما في ذلك خطوط التماس والأمن البحري وسبل الحد من مخاطر التصعيد، ضمن مساعي المبعوث الأممي لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.

إلى ذلك، اختتم غروندبرغ زيارة إلى الرياض، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وعضو المجلس عبد الرحمن المحرّمي، إلى جانب سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودبلوماسيين آخرين. وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، تناولت اللقاءات التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وأهمية الحفاظ على الاستقرار، ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحّة، واستكشاف خطوات عملية لدفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. وأكد غروندبرغ أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع اليمني، في ظل استمرار الجمود السياسي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن 73 من موظفيها

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إدانته لاحتجاز جماعة أنصار الله (الحوثيين) عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية وبعثات دبلوماسية في اليمن، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على حملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من العاملين في المجال الإنساني، فيما شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومعالجة الأزمات الاقتصادية ودفع العملية السياسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان صحافي، إن 73 من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين بصورة تعسفية لدى الحوثيين، مشيراً إلى أن أحد موظفي المنظمة الدولية توفي أثناء الاحتجاز. وأضاف أن بعض المحتجزين يُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتتسبب في معاناة كبيرة لعائلات المحتجزين، كما تؤثر بشكل مباشر في قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المحتاجين.

وجدد الأمين العام مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، بمن فيهم من اعتُقلوا خلال الأعوام 2021 و2023 و2025، مؤكداً تضامنه الكامل مع المحتجزين وأسرهم، ومشدداً على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم مهامهم الإنسانية. وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مع الاستمرار في الحوار والتواصل مع سلطات الحوثيين بهدف استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية في البلاد.

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين منذ يونيو/حزيران 2024 حملة اعتقالات واسعة طاولت عشرات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارات، ما دفع الأمم المتحدة إلى تقليص بعض أنشطتها الميدانية في اليمن. وتقول المنظمة الدولية إن استمرار احتجاز موظفيها يعرقل العمليات الإنسانية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فيما تتواصل المساعي الأممية والإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة ومعالجة التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

إصابة طفلة برصاص قنّاص حوثي غربي تعز

أُصيبت طفلة، اليوم الأربعاء، برصاص قنّاص تابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، في أحدث حوادث استهداف المدنيين بمناطق التماس في المحافظة. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الطفلة دعاء فؤاد عبده صالح سالم (7 سنوات)، أُصيبت أثناء وجودها قرب منزل أسرتها في قرية الطوير التابعة لمديرية مقبنة، إثر إطلاق نار من موقع يتمركز فيه قنّاص حوثي.

وأضافت المصادر أن الطفلة أُصيبت بطلقة نافذة في الكتف الأيمن، ونُقلت لتلقي العلاج في أحد المراكز الصحية، قبل تحويلها إلى مدينة تعز نظراً لحاجتها إلى رعاية طبية متخصصة. وتشهد مديرية مقبنة، الواقعة على خطوط التماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، حوادث متكررة لاستهداف المدنيين بالقنص والقصف، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان، بينهم أطفال ونساء.

وتأتي إصابة الطفلة دعاء في ظل استمرار الاتهامات الحقوقية الموجهة إلى جماعة الحوثيين باستهداف المدنيين في محافظة تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. وخلال السنوات الماضية، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مئات الانتهاكات بحق المدنيين في تعز، شملت عمليات قنص وقصف للأحياء السكنية والقرى الواقعة قرب جبهات القتال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، وسط دعوات متكررة إلى توفير حماية أكبر للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.