أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "أسفها الشديد" إزاء قيام الحوثيين في صنعاء باقتحام ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة لها ونقل معظم معدات الاتصالات وعدد من المركبات الأممية إلى موقع غير معلوم، في خطوة اعتبرتها المنظمة الأممية امتداداً لموجة تضييق متصاعدة تستهدف عمل الوكالات الإنسانية وموظفيها في اليمن منذ أشهر.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، في بيان صدر اليوم، إن قوات الحوثيين دخلت المكاتب غير المأهولة أمس الخميس، من دون أي إخطار مسبق، ونقلت الأصول الأممية من دون إذن أو تفسير. وأوضح البيان أن هذه المعدات، التي استوردت إلى اليمن بإجراءات رسمية وتصاريح معتمدة، تشكّل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية اللازمة لتمكين الأمم المتحدة من تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية.

وأشار هارنيس إلى أن هذا الإجراء الأحادي حالَ دون إمكانية التوصل إلى ترتيبات متفق عليها تضمن استمرار العمليات الإنسانية، مذكّرًا بقراري مجلس الأمن 2801 (2025) و2813 (2026) اللذين يطالبان الحوثيين بتوفير "بيئة عمل آمنة ومأمونة" وإطلاق جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية. ولم يقتصر التصعيد على مصادرة الأصول فحسب؛ إذ أكد البيان أن سلطات الحوثيين تواصل منع خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) من تسيير الرحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، وإلى محافظة مأرب منذ أكثر من أربعة أشهر، من دون تقديم أي تبرير.

واختتم هارنيس بيانه بالدعوة إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، وإعادة الأصول المصادرة، والسماح باستئناف رحلات UNHAS، وتوفير ضمانات لسلامة الموظفين الإنسانيين وحرية عملهم، محذرًا من أن أي تأخير إضافي في معالجة هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في اليمن.

وتعد رحلات UNHAS الوسيلة الوحيدة التي تتيح للعاملين في المنظمات الدولية الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين والخروج منها، ما يجعل استمرار القيود المفروضة عليها عاملاً معرقلًا شديد التأثير على وصول المساعدات الإنسانية. وحذرت الأمم المتحدة من أن تزامن مصادرة الأصول وتعطيل الرحلات مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ينذر بتفاقم معاناة السكان ويقوّض القدرة على تقديم الدعم الإغاثي.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة تضييق متصاعدة ينفذها الحوثيون منذ أشهر، شملت اختطاف عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات دولية ومحلية، بينهم موظفون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى اقتحام مقار منظمات إغاثية ومصادرة معداتها. وبدأت موجة الاعتقالات الواسعة منذ منتصف العام الماضي، مع تنفيذ الحوثيين سلسلة مداهمات استهدفت مكاتب منظمات دولية واحتجاز موظفين بتهم تتعلق بـ"التجسس" أو "التعاون مع جهات خارجية"، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة وتعتبرها غطاءً لفرض قيود مشددة على العمل الإنساني.

ووثّقت منظمات حقوقية دولية قيام سلطات الحوثيين بنقل محتجزين من الموظفين الأمميين إلى أماكن اعتقال سرية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، في انتهاك للقوانين الدولية والاتفاقيات المنظمة للعمل الإنساني. كما فرض الحوثيون قيودًا على حرية حركة العاملين الإنسانيين داخل مناطق سيطرتهم، وصعّدوا إجراءات التدقيق والرقابة على مشاريع الإغاثة، متسببين بتأخير تنفيذ برامج حيوية في الغذاء والصحة والمياه.

وتزامن هذا التصعيد مع خلافات حادة بين الجماعة والمنظمات الأممية بشأن آليات الرقابة على توزيع المساعدات ونسب التمويل المخصصة للبرامج، وهو ما دفع بعض الوكالات الدولية إلى تعليق أنشطة معينة في صنعاء أو تقليص عملياتها. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار هذه السياسات الحوثية يهدد بانهيار ما تبقى من قدرة المنظمات الدولية على العمل في شمال اليمن، خاصة مع تراجع التمويل الإنساني عالميًا، وتزايد اعتماد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية والدعم الطبي. ويرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة تعكس توجّهًا تصعيديًا من الحوثيين يهدف إلى تعزيز قبضتهم على المنظمات الدولية والتحكم في مسار المساعدات، في ظل تعثر مفاوضات السلام وتراجع الضغوط الدولية.