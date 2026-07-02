- تواجه غزة أزمة إنسانية متفاقمة بسبب توسع السيطرة الإسرائيلية، مما يزيد المخاطر على المدنيين ويقيد جهود الإغاثة، وفقًا لتحذيرات الأمم المتحدة. - منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023، قُتل 196 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في مناطق قريبة من القوات الإسرائيلية، مما يعكس الوضع الأمني المتدهور. - يعيش الفلسطينيون في ظروف كارثية مع تدمير منازلهم واستمرار الحصار الإسرائيلي، حيث تمنع إسرائيل دخول المواد الأساسية وتواصل القصف اليومي رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون انكماشاً متزايداً في المساحات الآمنة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع وتوسع المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وما يرافق ذلك من مخاطر على المدنيين وتقييد لجهود الإغاثة.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك، إن "فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يضم وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، حذر من أن استمرار توسع المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي يزيد من المخاطر على المدنيين ويقيد عمليات المساعدة الإنسانية".

وأوضح أن الفريق حذر، في بيان مشترك، من أن "تزايد سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى تفاقم المخاطر الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات".

وأشار دوجاريك، إلى أنه "بين 10 أكتوبر 2025 وإبريل/ نيسان 2026، قُتل 196 فلسطينياً، بينهم 18 امرأة و43 طفلاً، في مناطق قريبة من مواقع انتشار القوات الإسرائيلية بقطاع غزة"، وفق ما وثقته الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن عدداً من الضحايا قُتلوا بالقرب من "الخط الأصفر"، وهي مناطق غير واضحة المعالم.

وأفاد دوجاريك، بأن "الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في مساحات تتقلص بشكل متزايد وسط انعدام الأمن وتقييد الخدمات الأساسية".

و"الخط الأصفر"؛ شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب أكثر من عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، وخلفت ما يزيد على 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

(الأناضول)