الأمم المتحدة: الأوضاع مقلقة في الضفة الغربية والتعافي في غزة بطيء

- تصاعد التوتر في الضفة الغربية: حذر رامز الأكبروف من تصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى تدهور الأوضاع بسرعة وتصاعد العنف الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح وأضرار في الممتلكات، واستمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين. - الوضع في غزة والتقدم البطيء: شدد الأكبروف على ضرورة تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، مشيراً إلى التقدم البطيء بسبب الاحتياجات الهائلة، حيث يعاني السكان من النزوح وظروف معيشية صعبة. - دعوة للعمل الدولي: أكد الأكبروف على أهمية توفير الإمدادات اللازمة وتجنب الاعتماد على صمود المجتمعات المحلية، مشدداً على الحاجة إلى الإرادة السياسية لوضع غزة على طريق التعافي الحقيقي.

حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية من "تصعيد واسع النطاق" في الضفة الغربية المحتلة "إذا لم تُتخذ خطوات فورية لتغيير المسار على الأرض". كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة "التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، التي قال إن الأوضاع فيها تتحسن ببطء شديد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخطوات الفورية التي أشار إليها الأكبروف لتغيير المسار على الأرض في الضفة الغربية؟ ما هي عناصر الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي شدد الأكبروف على ضرورة تنفيذها الكامل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووسط تغوّل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، وتوعده بمزيد من التدمير والتهجير، قال الأكبروف أمام مجلس الأمن إن الأوضاع في الضفة الغربية "تدهورت بسرعة خلال الأيام القليلة الماضية، ما يزيد حدة الأوضاع المقلقة أصلاً في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تصاعد العنف في الضفة الغربية

وتحدث الأكبروف عن خطورة دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، أو ترك الديناميكيات الخطيرة الحالية في الضفة الغربية دون رادع، ولاحظ أنه "خلال الأسبوع الماضي، أسفر تصاعد العنف في الضفة الغربية عن سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح، وأضرار في الممتلكات، وتزايد انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة"، وذكر أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين استمرت على المجتمعات الفلسطينية، والمنازل، وأماكن العبادة، والبنية التحتية المدنية بمستويات مقلقة، كما أسفرت هجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين عن سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن أضرار في الممتلكات".

كما أشار إلى استمرار "العمليات العسكرية الإسرائيلية وعمليات الهدم وتهجير الفلسطينيين، في حين فرضت السلطات الإسرائيلية المزيد من القيود على الحركة وسرّعت وتيرة توسيع المستوطنات"، ودعا "جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لعكس هذا المسار الخطير في الضفة الغربية".

تقدم بطيء في غزة

أما بشأن الأوضاع في غزة، حيث زارها الأكبروف في وقت سابق من هذا الشهر لتقييم الأوضاع الإنسانية والتقدم المحرز نحو التعافي المبكر، فشدد المسؤول الأممي على ضرورة "التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، وأوضح أن ذلك "يشمل نزع سلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل مسؤوليات الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وبينما أشار إلى "تحسن الوضع في غزة بعض الشيء"، شدد الأكبروف على أن "التقدم لا يزال بطيئاً للغاية"، وذلك "نظراً للاحتياجات الهائلة على أرض الواقع"، وذكر أنه خلال زيارته الأخيرة إلى القطاع شهد "معاناة شديدة في ظل استمرار النزوح، وظروفاً معيشية مكتظة، ودماراً واسع النطاق، وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة".

الأكبروف: حُرم قطاع غزة حتى الآن من فرصة التعافي

وكرر المسؤول الأممي مناشدته السابقة لمجلس الأمن بأنه "لا ينبغي أن تكون كرامة الإنسان مشروطة، إذ حُرم قطاع غزة حتى الآن من فرصة التعافي"، واعتبر أنه "لا يمكن أن يحل صمود المجتمعات المحلية محل توفير الإمدادات اللازمة من المواد على نطاق واسع، بما في ذلك تلك التي تعتبرها إسرائيل ذات استخدام مزدوج، أو يغني عن الإرادة السياسية اللازمة لوضع غزة على طريق التعافي الحقيقي".

وأشار الأكبروف إلى مواصلة التصعيد الإسرائيلي والغارات الجوية ناهيك عن توسيع رقعة الأراضي التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي المباشرة، ما يزيد الضغط على سكان القطاع ويحصرهم في ثلث مساحة القطاع الصغيرة أصلاً، ولاحظ أن قطاع غزة ما زال منطقة خطرة للأمم المتحدة للعمل وتقديم المساعدات فيها.