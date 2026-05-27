الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب قرب "الخط الأصفر" في غزة

- منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، قُتل 152 فلسطينياً قرب "الخط الأصفر" الذي فرضته إسرائيل، مما يثير مخاوف من عمليات قتل غير قانونية وجرائم حرب، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. - توسعت السيطرة الإسرائيلية في غزة، حيث نقلت إسرائيل الكتل الخرسانية إلى عمق الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين إلى 38% فقط من القطاع. - المدنيون الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال والنساء، يتعرضون لإطلاق النار لمجرد اقترابهم من "الخط الأصفر"، رغم عدم تشكيلهم أي خطر على الجيش الإسرائيلي.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول في غزة استشهدوا في مناطق قريبة مما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي تحول من مجرد إجراء ميداني مؤقت إلى واقع جغرافي يفرض قيوداً صارمة على نحو نصف مساحة القطاع. وتطلق قوات الاحتلال النار على المدنيين لمجرد اقترابهم من الخط. وأفاد المكتب بأن مثل هذه الأعمال ستشكل عمليات قتل غير قانونية ولذلك تعتبر جرائم حرب.

منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، رسمت إسرائيل خطاً فاصلاً مع مناطق سيطرة حماس باستخدام كتل خرسانية متباعدة. ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي منتشرة شرق هذا الخط. إلا أن جيش الاحتلال دأب على نقل هذه الكتل إلى عمق الأراضي الفلسطينية، وتظهر الخرائط الإسرائيلية اتساع منطقة السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتشمل ما يقرب من ثلثي قطاع غزة. وأثار توسع منطقة السيطرة الإسرائيلية مخاوف الفلسطينيين النازحين، الذين يعيشون في مخيمات ومنازل مدمرة قرب "الخط الأصفر"، من أن تعتبر هذه المناطق أهدافاً عسكرية، في ظل تقلص المساحة المتاحة لهم.

تشير بيانات الأمم المتحدة، التي شاركتها حصريا مع وكالة رويترز، إلى وجود 453 حالة قتل مؤكدة منذ وقف إطلاق النار وحتى الخامس من فبراير/شباط، ومن بين هؤلاء، 152 فلسطينياً، بينهم 102 من الرجال و15 امرأة و24 صبياً و11 فتاة، قرب الخط الأصفر.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي: "تثير المعلومات المتاحة مخاوف جدية من أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على من يفترض أنهم مدنيون ويقتلهم لمجرد قربهم مما يسمى بالخط الأصفر، وهو ما يصل إلى حد ارتكاب عمليات قتل غير قانونية، وبالتالي جرائم حرب"، ووصف هذا النمط بأنه مقلق.

وقال "لا يبدو أن المدنيين شكلوا أي خطر على حياة أفراد الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بعض الحالات التي يبدو أنهم أصيبوا فيها بالرصاص أثناء قيامهم بأنشطة يومية أو بعد اقترابهم من أو عبورهم ما يسمى بالخط الأصفر الإسرائيلي". وأضاف أن موقع الحدود غالبا ما يكون غير واضح للفلسطينيين، وتابع قائلاً "لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ، وأين تنتهي، وكيف تتحرك، ومتى تتحرك".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في تقرير سابق إنّ إسرائيل وسعت احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" داخل "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه في إطار المرحلة الأولى من خطة أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لإنهاء الحرب. وبموجب "الخط الأصفر" جرى حصر الفلسطينيين في 47% من مساحة غزة، ومع "الخط البرتقالي" الجديد، تصبح 8-9% إضافية من أراضيهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني حصرهم في مساحة تقدر بنحو 38% فقط من القطاع.

(رويترز، العربي الجديد)