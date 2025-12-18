- أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في دارفور، مع ارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب وعنف جنسي، مما أدى إلى فرار مئات الآلاف. - قوات الدعم السريع شنت هجمات بطائرات مسيّرة على مدن في شرق السودان، مستهدفة منشآت مدنية، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة. - الحرب المستمرة منذ عامين تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليون شخص، مع اتهامات بجرائم حرب ودعم إماراتي لقوات الدعم السريع، مما يؤجج العنف.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور بالسودان، خلال الفترة من 11 إلى 13 إبريل/نيسان الماضي. وأشارت المفوضية في تقريرها إلى ارتكاب "مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى، وتعذيب وخطف" خلال الهجوم، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري أن قوات الدعم السريع شنّ فجر الخميس 35 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدن في شرق السودان من بينها عطبرة، حيث توجد محطة كبيرة للطاقة الكهربائية، واستهدفت المسيرات مناطق مختلفة من مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية النيل، كما استهدفت منشآت مدنية.

وفي وقت سابق، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن مخيم زمزم بات "شبه خالٍ"، بعد أقل من أسبوعين على سيطرة قوات الدعم السريع عليه، وسط فرار مئات الآلاف من السكان هرباً من المجاعة التي تضرب المخيم، الذي كان يؤوي نحو 400 ألف شخص، نحو مناطق مجاورة، خاصة مدينة الفاشر المحاصَرة من قوات الدعم السريع منذ أشهر، والتي تُعدّ آخر مدينة كبرى في دارفور ما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني.

ويُعد زمزم أكبر مخيمات النزوح في البلاد، وكان أول موقع أُعلنت فيه المجاعة رسمياً في السودان في أغسطس/آب 2024، قبل أن تمتد المجاعة في ديسمبر/كانون الأول إلى مخيمَين آخرَين في دارفور، وسط تحذيرات سابقة من كارثة إنسانية متوقعة منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وسبّبت الحرب المستمرة منذ أكثر من عامَين مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث"، في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وتفشي الجوع في البلاد.

واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما في مدينة الفاشر، معتبرة أن الدعم الإماراتي لتلك القوات "يؤجج العنف المتواصل". كما اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع باحتجاز أكثر من 19 ألف شخص في سجني دقريس وكوبر بولاية جنوب دارفور، وسط بيئة صحية متدهورة، وانتشار للأمراض المعدية بسبب الاكتظاظ وسوء النظافة وغياب العزل الطبي.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم ولايات إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش ببعض مناطق شمال دارفور ومعظم ولايات السودان الأخرى. وكانت "الدعم السريع" أعلنت في نهاية الشهر الماضي سيطرتها على مدينة الفاشر، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة، ترافقت مع تقارير عن إعدامات ميدانية، وعنف جنسي، وجرائم قتل على أساس عرقي، بحسب منظمات حقوقية وشهادات من الميدان.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)