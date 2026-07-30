الأكراد في سورية بلا تمثيل سياسي جامع

منذ استقلال سورية عن السلطنة العثمانية وإعلان الدولة السورية الأولى في الثامن من مارس/آذار 1920، سجّل الأكراد في سورية حضوراً لافتاً في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وإن لم يكن هذا الحضور معرّفاً بهوية قومية صريحة، بل ضمن الإطار الوطني العام. وتولّى أكراد مناصب سيادية بارزة شملت رئاسة الجمهورية، مثل فوزي سلو وحسني الزعيم، ووزارة الدفاع تحديداً يوسف العظمة، ورئاسة الأركان عبر توفيق نظام الدين، إضافة إلى مناصب دينية، أبرزها الإفتاء، عبر أحمد كفتارو. غير أن هذا الدور بدأ بالتراجع مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة بانقلاب الثامن من مارس 1963، لتدخل البلاد مرحلة من التضييق الممنهج على الأكراد في سورية شملت ملاحقة أحزابهم، وإغلاق جمعياتهم ومؤسساتهم الثقافية والمدنية، وحرمان عشرات الآلاف من الجنسية السورية، إلى جانب الاعتقال والنفي والقتل. وتعمّقت هذه السياسات مع استفراد حافظ الأسد بالحكم منذ عام 1970، ثم خلال عهد بشار الأسد، حتى سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

الأكراد في سورية والعمل السياسي

ورغم القمع، انخرط الأكراد في سورية مبكراً في العمل السياسي، فشهد عام 1957 تأسيس أول حزب كردي في سورية، وهو الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، الذي شكّل النواة الأولى للحركة السياسية الكردية، قبل أن تتفرع لاحقاً إلى عشرات الأحزاب. واتجه عدد كبير من الأكراد إلى الانخراط في أحزاب وطنية سورية، أبرزها الحزب الشيوعي السوري ورابطة العمل الشيوعي. ديمغرافياً، ينتشر الأكراد في معظم المحافظات السورية، لا سيما في دمشق وحلب وحماة واللاذقية، إلا أن ثقلهم الأساسي يتركز في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية لتركيا والعراق، حيث كانوا يشكلون ما لا يقل عن 15% من سكان سورية، قبل أن تؤدي سياسات الاضطهاد والهجرة الواسعة إلى تراجع نسبتهم إلى نحو 10%. في ظل هذا المشهد، ومع وجود عشرات الأحزاب والحركات والمنظمات السياسية، عاد الجدل بقوة حول الجهة التي تمثل الأكراد في سورية في المرحلة الراهنة.



شلال كدو: حسم مسألة الممثل الوحيد للأكراد السوريين أمر بالغ الصعوبة

في السياق، يرى أحمد سليمان، نائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، أن التمثيل تبلور عبر مسار توافقي، ويقول في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنه "بموجب مؤتمر وحدة الموقف الكردي في 26 إبريل/نيسان 2025، الذي نتجت منه وثيقة سياسية تعبّر عن موقف الأكراد في سورية من شكل بناء الدولة، وكذلك الحقوق القومية للشعب الكردي في سورية، وأيضاً وبقرار من المؤتمر تم تشكيل وفد كردي مشترك، وبذلك يعتبر هذا الوفد الممثل الأكثر شرعية للأكراد في سورية، لأن المؤتمر عُقد بحضور ممثلي الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية الكردية، حتى منظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب، وحضرته القوى الكردستانية الرئيسية من إقليم كردستان وكردستان تركيا وكذلك ممثلون عن أميركا". ويضيف سليمان: "من هنا ندعو جميع الأطراف ومن أجل الحفاظ على وحدة الموقف الكردي ووحدة التمثيل، إلى ضرورة الحفاظ على هذا الوفد وتفعيله، للمساهمة في إجراء حوار مع حكومة دمشق وبقية المكونات، وكذلك المجتمع الدولي والعربي، من أجل ضمان حقوق الشعب الكردي في إطار وحدة سورية".

في المقابل، يقدّم عضو مكتب العلاقات في المجلس الوطني الكردي في سورية إبراهيم برو قراءة تاريخية وسياسية لمسار الحركة الكردية، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة السياسية الكردية في سورية نشأت في عام 1957 مع تأسيس أول حزب سياسي، بعد مرحلة سبقتها جمعيات مدنية طالبت بالحقوق القومية للأكراد ضمن الدولة السورية. ورغم الانقسامات اللاحقة، بقيت مطالبها الأساسية متقاربة وقائمة على العمل السياسي السلمي ضمن الإطار الوطني السوري". ويضيف: "في مطلع الثمانينيات دخل حزب العمال الكردستاني إلى سورية بعد الانقلاب العسكري في تركيا (انقلاب كنعان إيفرين في عام 1980)، وارتبط بعلاقة مباشرة مع أجهزة المخابرات السورية، وكان جسماً دخيلاً على الحياة السياسية الكردية السورية. وتحت شعارات عابرة للحدود جرى استقطاب آلاف الشباب الأكراد السوريين والتحاقهم بالعمل المسلح خارج سورية، واستمرت هذه الحالة حتى عام 1998 بخروج عبد الله أوجلان من سورية".



جان علي: الحكومة في دمشق تعمل على فتح خطوط مع الأكراد بعيداً عن "قسد"

ويلفت برو إلى أنه في "عام 2003 تأسس حزب الاتحاد الديمقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سورية، وبقي حزباً هامشياً حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011. ومع انطلاق الثورة شاركت الأحزاب الكردية الوطنية في الحراك الشعبي ووقفت الى جانب مطالب التغيير، فيما اعتمد النظام على هذا التنظيم، أي الحزب الاتحاد الديمقراطي لتحييد المناطق الكردية، وسلمه مؤسسات الدولة وحقول النفط والغاز، وانسحب تدريجياً من بعض المناطق في مقابل تشكيل قوى عسكرية تحت اسم قوات الحماية الشعبية، ولاحقاً في مرحلة محاربة داعش سميت بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قمعت التظاهرات وحمت مصالح النظام". ويضيف: "في المقابل شكلت الأحزاب الكردية الوطنية المجلس الوطني الكردي، وانضمت إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وشاركت في هيئات التفاوض واللجنة الدستورية حتى سقوط النظام". أما بعد سقوط النظام، ووفقاً لبرو، فقد "ركزت دمشق بداية على التعامل مع قسد بوصفها قوة أمر واقع نشأت خلال الحرب على داعش وبرعاية أميركية، بعد انحسار قسد الجغرافي في مناطق محددة. لاحقاً، عاد الانفتاح السياسي على المجلس الوطني الكردي، بوصفه الممثل السياسي الذي يعتمد الحوار والعمل الدستوري لتثبيت الحقوق القومية للأكراد السوريين ضمن سورية موحدة، مع الحاجة إلى إعادة تنظيم الحياة السياسية الكردية مستقبلاً، وتقليص التشرذم الحزبي في المرحلة المقبلة".

عقود على الحركة الكردية

بدوره، يشير شلال كدو، سكرتير حزب الوسط الكردي، أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي، إلى تعقيد مسألة التمثيل، قائلاً لـ"العربي الجديد": "لقد كان للأكراد السوريين تمثيل سياسي منذ عام 1957، تاريخ تأسيس أول حزب كردي في سورية، عبر الحركة الكردية التي تشكلت لاحقاً نتيجة الانقسامات الحزبية، وبقيت رغم اختلافاتها الإطار السياسي الذي عبر عن تطلعات الشعب الكردي ومطالبه على مدى عقود". ويضيف: رغم ما تعانيه الحركة السياسية الكردية اليوم من ضعف في الأداء وتعددية مفرطة، لا ترقى في كثير من الأحيان إلى مستوى طموحات الشارع الكردي، فإنها ما زالت تمثل الأكراد في سورية سياسياً، بحكم أن المجتمع الكردي تاريخياً منخرط في العمل الحزبي والتنظيم السياسي. في المشهد الراهن، يمكن الحديث عن عدة قوى رئيسية تمثل الشعب الكردي في سورية، ويأتي في مقدمتها المجلس الوطني الكردي. كما لا يمكن إغفال حزب الاتحاد الديمقراطي والمنظومة المرتبطة به. ومع ذلك، فإن حسم مسألة من هو الممثل الأكبر أو الشرعي الوحيد للأكراد السوريين يبقى أمراً بالغ الصعوبة في هذه المرحلة. وبرأي كدو، فإنه "من المرجح أن تتضح صورة التمثيل بشكل أدق في المراحل المقبلة، مع الاستقرار المنتظر، وصدور قانون أحزاب، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عموم سورية، عندها فقط سيتكشف الحجم الحقيقي لكل قوة سياسية، ويعرف الرأي العام الوزن الفعلي لمن يدعي تمثيل الشعب الكردي في سورية".

في المقابل، يرفض زيد سفوك، المنسق العام للحركة الكردستانية المستقلة في سورية وجود تمثيل فعلي للأكراد في المرحلة الحالية، ويقول لـ"العربي الجديد": "بالتأكيد لا أحد يمثل الشعب الكردي في سورية، لا عبر التاريخ ولا عبر الحاضر، ربما في المستقبل إن جرت انتخابات نزيهة لتحديد ممثلين عن الشعب الكردي، وكانت انتخابات شفافة وبرعاية أممية، ربما تتشكل لجنة خاصة تكون بالفعل ممثلة ومنتخبة من الشعب الكردي". ويلفت إلى أنه "في الوقت الراهن لا يوجد من يمثل الشعب الكردي، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن هناك نحو 50 حزباً كردياً مختلفاً بوجهات نظرهم ومشاريعهم السياسية، رغم مشاركة هذه الأحزاب في مؤتمر إبريل الماضي، الذي لم ينتخب أية شخصية سياسية. هؤلاء يمثلون الأحزاب الكردية ولا يمثلون الشعب الكردي".



زيد سفوك: لا أحد يمثل الشعب الكردي في سورية

تمثيل الأكراد بعد سقوط الأسد

في سياق متصل، يؤكد عبد السلام أحمد، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، ممثل الإدارة الذاتية في لبنان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن مؤتمر إبريل 2025 شكّل محطة مهمة في مسار العمل الكردي المشترك، حيث أفضى إلى توحيد الرؤية السياسية الكردية حيال القضايا الوطنية والحقوق القومية، وإلى تشكيل لجنة كردية مشتركة تتولى مهمة التفاوض مع السلطة المؤقتة في دمشق". ويعتبر أن "هذه اللجنة لا تُقدَّم بوصفها بديلاً عن الإرادة الشعبية، ولا تمثيلا نهائيا مغلقا، بل باعتبارها إطاراً تفاوضياً مرحلياً، نابعاً من توافق القوى السياسية الكردية، وهدفه الأساسي هو منع تهميش الأكراد أو استفرادهم في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ سورية".

ويلاحظ الإعلامي جان علي أن الحكومة في دمشق تعمل على فتح خطوط مباشرة مع الفاعليات الكردية السياسية والاجتماعية، بعيداً عن "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يشكل امتداداً سورياً لحزب العمال، ومن ذلك تعيين وزير كردي في الحكومة وتعيين آخرين في مناصب عليا قيادية، إضافة إلى إصدار القانون 13 الخاصة بتجنيس الأكراد في سورية من دون التنسيق مع قسد. وبحسب علي، تحاول الحكومة السورية تدعيم القوى الحزبية المنافسة لـ"قسد"، مثل المجلس الوطني الكردي، الذي حظي باستقبال حافل في دمشق خلال الأيام الماضية. كما يجب ملاحظة العلاقات المفتوحة بين الحكومة السورية وقيادة إقليم كردستان العراق، التي تأتي في إطار توسيع الإطار للتعامل مع القضية الكردية خارج إطار "قسد". بين هذه المواقف المتباينة، يبقى سؤال تمثيل الأكراد في سورية مفتوحاً على مرحلة سياسية لم تتبلور ملامحها بعد، وسط ترقّب قانون أحزاب وانتخابات عامة قد تشكّل المدخل الوحيد لحسم الجدل حول من يملك الشرعية الفعلية لتمثيل أحد أقدم مكونات المجتمع السوري.