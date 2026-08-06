الأسطول الذي سيحمل اسم ترامب قد يكلف 275 مليار دولار

- كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن تكلفة بناء أسطول جديد من 15 بارجة حربية تحمل اسم الرئيس دونالد ترامب قد تصل إلى 275 مليار دولار حتى عام 2056، مما يجعله أحد أكثر برامج بناء السفن الحربية كلفة في تاريخ الولايات المتحدة. - المشروع، الذي أعلنه ترامب في ديسمبر 2025، يهدف إلى بناء 25 سفينة تعمل بالطاقة النووية وتضم منظومات تسليح متقدمة، في إطار خطة لتوسيع الأسطول البحري الأميركي. - أثار المشروع انتقادات داخل الكونغرس بسبب حجمه المالي الكبير واحتمال تأثيره في أولويات الإنفاق الدفاعي الأخرى، مع دعوات لمراجعة مستقلة لدراسة جدواه العسكرية وكلفته الحقيقية.

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن تكلفة بناء أسطول جديد من 15 بارجة حربية تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تصل إلى 275 مليار دولار حتى عام 2056، وهو ما يجعله أحد أكثر برامج بناء السفن الحربية كلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وأوضح المكتب، في تقرير مستقل، أن تكلفة أول سفينة ستبلغ نحو 23.4 مليار دولار بأسعار عام 2026، فيما تقدر تكلفة كل سفينة من السفن الـ14 اللاحقة بنحو 18 مليار دولار في المتوسط، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية قابلة للتغيير مع تقدم مراحل التصميم والتطوير.

ويمثل هذا التقدير زيادة كبيرة مقارنة بالأرقام التي قدمتها البحرية الأميركية في وقت سابق من العام، إذ قدرت تكلفة السفينة الأولى بنحو 17.5 مليار دولار، مع طلب تمويل أولي يشمل مليار دولار للمشتريات المسبقة استعداداً لبدء البناء، فيما لا يزال المشروع في مرحلة التصميم ولم يحصل بعد على التمويل الكامل.

وكان ترامب قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، إطلاق مشروع "الأسطول الذهبي"، الذي يتضمن إنتاج فئة جديدة من البوارج تحمل اسمه، على أن تكون السفينة الأولى "يو إس إس ديفاينت". وأوضح حينها أن المشروع يستهدف بناء ما يصل إلى 25 سفينة على مراحل، في إطار خطة لتوسيع الأسطول البحري الأميركي.

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ووفق البحرية الأميركية، ستعمل السفن الجديدة بالطاقة النووية، وستضم منظومات تسليح متقدمة تشمل صواريخ فرط صوتية، وصواريخ كروز نووية، وأسلحة ليزر، ومدافع كهرومغناطيسية، إلى جانب أنظمة دفاع جوي وصواريخ تقليدية، فيما لا يزال عدد من هذه الأنظمة قيد التطوير ولم يدخل الخدمة التشغيلية الكاملة حتى الآن.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع يأتي في وقت تعاني فيه صناعة بناء السفن الأميركية من ضغوط كبيرة وارتفاع في التكاليف وتأخر في تنفيذ عدد من البرامج البحرية، محذراً من أن تنفيذ برنامج بهذا الحجم قد يزيد الضغط على أحواض بناء السفن الأميركية خلال العقود المقبلة.

وتأتي هذه الخطة في ظل سعي إدارة ترامب إلى تعزيز القوة البحرية الأميركية في مواجهة التوسع السريع للأسطول الصيني، الذي يتفوق حالياً على نظيره الأميركي من حيث عدد السفن، بينما تؤكد الإدارة الأميركية أن المشروع يمثل جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لاستعادة التفوق البحري للولايات المتحدة. في المقابل، أثار المشروع انتقادات داخل الكونغرس، حيث دعا عدد من المشرعين إلى إخضاعه لمراجعة مستقلة بسبب حجمه المالي الكبير واحتمال تأثيره في أولويات الإنفاق الدفاعي الأخرى، مطالبين بدراسة جدواه العسكرية وكلفته الحقيقية قبل المضي في تنفيذه.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)