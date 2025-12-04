الأزمة الجزائرية الفرنسية أمام اختبار جديد: قضية غليز

- تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس بسبب قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي أدين بالسجن في الجزائر بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، مما يعقد محاولات تحسين العلاقات بعد أزمة دبلوماسية مستمرة. - الجهود الدبلوماسية لم تحقق تقدمًا ملموسًا، حيث تعكس إلغاء مشاركة الرئيس الجزائري في قمة العشرين استمرار التوترات، مما يشير إلى وجود عقبات كبيرة أمام تسوية الأزمة. - قضية غليز تمثل اختبارًا للعلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث تتطلب معالجة القضايا العالقة مثل مطالب الجزائر بشأن حركة "ماك" والمطلوبين للقضاء الجزائري لتحقيق تقدم في حل الأزمة.

لم يكد ملف الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال يجد له مخرجًا عبر توسط ألماني، حتى قفز ملف جديد على سطح العلاقة بين الجزائر وباريس يتعلّق بملف الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز، الذي أدانه القضاء الجزائري مرة أخرى بالسجن. لكن هذا الحكم جاء في توقيت غير مناسب، بعد أسبوعين من إنهاء ملف صنصال، وفي ظل تقدّم في الاتصالات السياسية بين الجزائر وباريس لحلّ الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ يوليو/تموز 2024، ما يطرح أسئلة حول إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعطّل جديد لمسار حلّ الأزمة وعرقلة الاتصالات السياسية.

مع مرور الوقت، وبروز مشكلات سياسية وقضايا عالقة، تتضاءل التقديرات بقرب حدوث انفراج نوعي على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية، برغم زيارة صامتة للأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت إلى الجزائر أخيراً. وقد قُرئ صمت السلطات الجزائرية على هذه الزيارة بأنها كانت غير موفقة على صعيد النتائج والمخرجات. وإضافة إلى ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تلقيه دعوة من نظيره الجزائري لزيارة الجزائر، وقال إن هذه الزيارة ستتم في غضون أيام فقط، وكان من المقرّر أن تتم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، لكنها لم تتم.

وفي الفترة نفسها، ألغى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاركته في قمة العشرين في جوهانسبرغ لتفادي حدوث أي لقاء أو اتصال بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان واضحًا من خلال كل هذه الوقائع أنه لم يحدث تقدّم على صعيد تسوية الأزمة يتيح ذلك، وأن هناك الكثير من العراقيل وعملاً كبيراً يتعيّن على الجانبين الجزائري والفرنسي القيام به قبل بدء خطوات تسوية فعلية.

قضية أخرى تبرز الآن إلى الواجهة السياسية والإعلامية بين البلدين ويجد فيها الإعلام واليمين الفرنسي ورقة ضغط جديدة بعد إنهاء ملف صنصال، تتعلّق بقضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الموقوف في الجزائر منذ نهاية مايو/ أيار 2024، خلال إعداده تقريراً عن كرة القدم يتعلق بفريق شبيبة القبائل، أكبر النوادي الرياضية في منطقة القبائل، لصالح مجلّتَي "سو فوت" و"سوسايتي" الرياضيتين الفرنسيتين، والذي أدانه القضاء الجزائري، الأربعاء، بالسجن سبع سنوات، تأييداً لحكم ابتدائي سابق.

ووجّه القضاء الجزائري إلى الصحافي الفرنسي تهمة "الإشادة بالإرهاب"، في أعقاب إثبات اتصالاته مع أعضاء من حركة "ماك" التي تصنّفها السلطات الجزائرية "إرهابية".

وسريعاً جاء الموقف من باريس إزاء هذا التطوّر. الرئاسة الفرنسية أعلنت، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون عبّر عن "قلقه البالغ"، في أعقاب قرار القضاء الجزائري تأييد حكم سابق بالسجن سبع سنوات، بعدما وُجّهت إليه تهمة الإشادة بالإرهاب لتواصله مع أعضاء في حركة "ماك"، التي تصنّفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب. وأفاد بيان الرئاسة بأن ماكرون وعد بالتحرّك لإطلاق سراح الصحافي غليز، قائلاً "سنواصل العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن".

وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الخميس، إن إطلاق سراح غليز "عنصر أساسي في المناقشات الجارية بين باريس والجزائر".

ويعتبر المحلل وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر توفيق بوقاعدة أن "هذه القضية تمثل فعلياً على الصعيد السياسي اختبار نوايا بالنسبة للسلطات الفرنسية، وتكشف عمّا إذا كانت قادرة على ضبط انفعالها السياسي الذي طغى على مواقف باريس في قضية صنصال". وقال بوقاعدة لـ"العربي الجديد": "يجب الفصل، في تقديري، في هذه المرحلة بين التصريحات الانفعالية للحظة إدانة الصحافي غليز من قبل العدالة الجزائرية، وبين مسار تطبيع العلاقات مع الجزائر، الذي عملت فرنسا وحشدت له كل الإمكانات الدبلوماسية لتحقيق اختراق في حالة الانسداد القائم منذ أكثر من سنة"، مضيفاً أن "احتمالات عودة العلاقات إلى القطيعة والجمود، مرتبطة بتطورات مسار التفاوض الجزائري الفرنسي وقدرة كل طرف على اختراق منطقة الرفض للآخر. أعتقد أن ملف الصحافي الفرنسي كان سابقًا للتواصل الدبلوماسي التقني الجزائري الفرنسي، ولا أتصور أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين أخذت الموضوع في الحسبان، أو وضعت سيناريو حول كيفية تسويته، كما أن ملف الصحافي غليز، بالنسبة للجزائر، بنفس الأهمية والجرم الذي شكّله صنصال، وبالتالي لا أعتقد أنه يمكن أن يُعطّل مسار تسوية الأزمة ومواصلة المحادثات".

لكن تقديرات أخرى تأخذ ملف الصحافي غليز نحو سياق سياسي مرتبط بتفاصيله ومرتكزاته القضائية، ما يظهر في الملف القضائي الذي استندت إليه المحكمة الجزائرية لإدانة الصحافي الفرنسي غليز، بشكل لافت، هو تركيز الجزائر على مسألة اتصالاته بأعضاء في حركة "ماك"، التي يقودها المغني السابق فرحات مهني (وتصنّفها السلطات الجزائرية على لائحة رسمية للتنظيمات الإرهابية منذ مايو/أيار 2021)، دون التركيز على كونه استخدم تأشيرة سياحية لإنجاز عمل صحافي كان يتطلّب الحصول على نوع مختلف من التأشيرات (تأشيرة عمل) وترخيصاً مسبقاً.

ويُفهم من هذا التركيز المذكور أن الجزائر توجّه رسالة سياسية إلى باريس بشأن هذه الحركة، وارتباط معالجة ملفها بتسوية الأزمة السياسية والدبلوماسية، وعلى وجه التحديد تزامناً مع استعداد حركة "ماك" للإعلان عن استقلال مزعوم لمنطقة القبائل، مقرر في باريس في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقد لا يبدو هذا التاريخ مهمًا بالنسبة للجانب الفرنسي، لكنه يثير القلق البالغ في الجزائر. واستبقت السلطات الجزائرية ذلك ببثّ تحقيق عن هذه الحركة وارتباطاتها بالصهيونية وتلقيها تمويلات مشبوهة، وظهرت قيادات منشقة من الحركة تكشف علاقتها باليمين والدوائر الفرنسية الحاكمة المعادية للجزائر، كما بدأت القوى السياسية والمدنية في الجزائر في تعبئة مواقف ضد ما تعتزم "ماك" القيام به في باريس.

وبالنسبة لعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري هشام بن حداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن "قضية ماك مهمة بالنسبة للجزائر، وهي ضمن المسائل العالقة وتشمل المطلوبين للقضاء الجزائري من أعضاء هذه الحركة وغيرهم، وهذا يعني بوضوح أن مسار تسوية الأزمة بين البلدين مرشّح نحو جمود جديد تتعطّل معه الخطوات والاتصالات السابقة، دون أن يحدث اختراق فعلي لجدار الأزمة، إلا في حال قدّمت باريس ما يمكن أن يُرضي المطالبات السياسية الجزائرية، وخاصة أن الجزائر لا تبدو متعجلة لتسوية أزمتها مع باريس".