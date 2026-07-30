الأزمات تمنح الحكومات الشرعية

خرج مئات الليبيين في طرابلس وعدد من المدن يومي الأحد والإثنين الماضيين احتجاجاً على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في وقت كانت فيه درجات الحرارة تلامس 47 درجة، وهي أزمة كانت كفيلة بإسقاط حكومة في بلد آخر، أو على الأقل دافعاً لفتح تحقيق عاجل يضع الرأي العام أمام الحقيقة. لكن لم يحدث شيء من هذا في ليبيا، وإنما انشغلت السلطة بإعداد طلبات ميزانيات إضافية بحجة حاجة الشبكة الكهربائية للصيانات والدعم، فتحوّلت الأزمة إلى مبرر لطلب المزيد من الأموال لا إلى قضية لمحاسبة من أخفق في إدارتها. وليست الكهرباء الأزمة الوحيدة، فقبلها أزمة السيولة والوقود والمياه والدواء، وربما في المستقبل ستلحق بها غيرها إلى قوائم الأزمات التي تنتهي كلها بالنتيجة نفسها، مواطن يدفع الكلفة وحكومة تطلب المزيد من الأموال.

المشكلة ليست في الكهرباء ولا في الحكومة أيضاً، وإنما في ظهور نمط جديد للحكم تشكّل في ليبيا خلال السنوات الأخيرة يقوم على إدارة الأزمات وليس حلها، فكلما تعمّقت الأزمة انفتح الباب لطلب المزيد من الأموال وتكاثرت العقود الطارئة، وأضيف بذلك تعبير جديد إلى قواميس بلدان النزاع يتمثل في "اقتصاد الأزمات" بعد "اقتصاد الحروب"، خصوصاً أن المسؤولية لا تقع على أحد في ظل الانقسام الحكومي، بل تتوزع على المؤسسات في مظهر واضح لتحوّل الأزمة من عبء سياسي إلى أصل سياسي واقتصادي يبرر استمرار القائمين في السلطة.

في عمق الأزمة الليبية، نجد أن الشرعية انفصلت عن الأداء بصورة تكاد تكون كاملة، فبقاء السلطة أصبح بقدرتها على المحافظة على توازنات القوة وإدارة شبكات المصالح لضمان استمرار الموارد، وليس قائماً على نجاحها في تقديم الخدمات، ولهذا فالأزمات أصبحت لا تهدد الحكومات، بل الهواء الذي تتنفسه لتستمر في البقاء.

أما اللافت فهو في تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الحكومات رغم إدراكه حجم الانهيار الخدمي، فأكثر الفاعلين الدوليين يتعاملون مع مفهوم الاستقرار في ليبيا بمعايير ضيقة، وما دام إنتاج النفط مستمراً ولم تنفجر حروب واسعة، يبقى كل ما عدا ذلك تفاصيل قابلة للتأجيل. وبمعنى أوضح فأزمة الكهرباء وأخواتها في ليبيا قضايا محلية بينما القضية الليبية في سياقها الدولي مختزلة في ملفات الأمن والهجرة غير الشرعية والنفط، في منطق يشجع على استمرار هذا النمط من السلطة ويدفع المواطن للتكيّف معها بوصفها آليات مستقرة للحكم.