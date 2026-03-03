الأردن ينفي تعرض العراق لهجوم من أراضيه

- نفى الجيش الأردني بشدة الادعاءات حول شن هجمات من أراضيه على العراق، مؤكدًا التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه كمنصة لأي اعتداءات، واتخاذه كافة الإجراءات لحماية الوطن واستقراره. - جاء بيان الجيش ردًا على شائعات عن إقلاع طائرات من قواعد أمريكية بالأردن لضرب العراق، وسط توترات إقليمية تشمل قصفًا إيرانيًا يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة. - أخلت السفارة الأمريكية في عمّان مقرها بسبب تهديدات أمنية، ودعت السلطات الأردنية المواطنين لاتخاذ احتياطات السلامة في محيط السفارة.

نفى الجيش الأردني الاثنين، تعرض العراق لهجوم بطائرات ومسيرات انطلاقاً من الأراضي الأردنية. وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بحسب الموقع الرسمي للقيادة العامة، إن "هذه ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن "موقف الأردن ثابت، ولن يكون ساحة حرب لأحد، ولن يسمح لأي جهة كانت بتهديد مواطنيه وسلامة أراضيه وأجوائه". ونبه المصدر العسكري بأن "القوات المسلحة تتخذ كل الخطوات اللازمة للتصدي لأية محاولات فيها مساس بسلامة الوطن واستقراره، وسترد بحزم على أية محاولات استهداف له".

ويأتي بيان الجيش الأردني بعد نشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء ادعت فيها إقلاع طائرات من قواعد أميركية بالمملكة لضرب أهداف بالعراق. ويتعرض الأردن ودول الخليج العربي لقصف صاروخي إيراني يستهدف ما تقول طهران إنها قواعد أميركية في هذه البلدان، وذلك رداً على شنّ إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً واسعاً على الجمهورية الإسلامية واغتيال عدد من قادتها على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

من جهة أخرى، أخلت السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمّان الاثنين مقرها بسبب ما وصفته تهديد ودواعٍ أمنية لم توضح ماهيتها. ونشرت السفارة الأميركية في الأردن عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، رسالة دعت فيها جميع العاملين في السفارة إلى مغادرة مجمع السفارة مؤقتاً بسبب "تهديد أو دواعٍ أمنية".

ودعت مديرية الأمن العام الأردنية القاطنين في محيط السفارة الأميركية إلى أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة الوقائية عند سماع صفّارات الإنذار، والبقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد (سماع الصّفّارة الواحدة غير المتقطّعة)، وإيقاف المركبات على الفور والتوجه لأقرب مبنى والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد. وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات الوقائية الاحتياطية تأتي حرصاً على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين.