الأردن يقر عودة التجنيد العسكري الإجباري: يسهم في حماية الوطن

أقرّ مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة. وسيعود الشباب الأردنيون لأداء "خدمة العلم"؛ التجنيد العسكري الإجباري، بعدما كان قد جُمّد العمل بالقانون عام 1991. وسيلتحق نحو 6000 من مواليد عام 2007 الذين أتمّوا سن الـ18 بالدفعة التي تحمل رقم 54 في فبراير/ شباط المقبل. وتحدّث خلال الجلسة 97 نائباً، أيّدوا جميعاً مشروع القانون، وأشادوا بإعادة تفعيل خدمة العلم، ورفض مجلس النواب جميع المقترحات التي تقدّم بها أعضاء البرلمان لتعديل بعض المواد، والتي تلاها رئيس المجلس مازن القاضي.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في منشور على منصة إكس، إنه ستُعلن خلال الفترة القصيرة المقبلة أسماء الدفعة الأولى من المكلفين الذين سيجرى استدعاؤهم لأداء خدمة العلم في العام المقبل؛ وذلك بعد أن يستكمل القانون كامل مراحله الدستورية. وأضاف المومني أن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية ضمن أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات.

— Dr. Mohammad H Al-Momani (د. محمد حسين المومني) (@DrMohAlmomani) November 17, 2025



إن عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية،… — Dr. Mohammad H Al-Momani (د. محمد حسين المومني) (@DrMohAlmomani) November 17, 2025

وتابع "بموجب ما جرى الإعلان عنه سابقاً، فإنه سيتم اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور من مواليد 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، وبواقع 6000 شاب سنوياً، تُقسم على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب ضمن المرحلة الواحدة". وأضاف "يأتي هذا استكمالاً لما أعلنه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في أغسطس/ آب الماضي، حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مضيفاً أن البرنامج خطوة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية".

وخلال جلسة مجلس النواب، قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن "القانون سيمكن الشباب من رسم المستقبل، وتسليحهم بالمواصفات التي يتصف بها كل من تربى في المؤسسة العسكرية التي تعزز روح الانتماء والانضباط". وأوضح أن "الطالب الجامعي المكلف لن يفقد مقعده في الجامعة، ولا يملك المكلف إلا أن يتمثل لهذا القرار ومقعده يبقى محفوظاً له حتى انتهاء مدة الخدمة حتى لا تضيع فرصة الشباب الملتحقين بالجامعات"، مبيناً أن "قانون خدمة العلم لسنة 2025 هو قانون خاص ويتقدم على جميع القوانين المعنية".

وأكد رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، في الجلسة البرلمانية، دعم حزب الميثاق الوطني كل قانون يؤهل الشباب ومنه قانون خدمة العلم، مشيراً إلى أن "الشباب شريك في البناء"، ومشدداً على الوقوف بقوة إلى جانب القانون لأنه يسهم في حماية الوطن".

من جانبه، قال رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، صالح العرموطي، إن مشروع القانون يُعدّ "سياسياً ووطنياً بامتياز"، مشيراً إلى أن التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ضد الأردن تمثل "إعلان حرب تستدعي موقفاً قوياً من الحكومة الأردنية". ولفت إلى أهمية "تأهيل شباب الأردن ليكونوا رديفاً للقوات المسلحة الأردنية، التي تقف على أطول خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذا القانون.

وفي السياق، قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، إن "القانون يعيد غرس القيم الوطنية وروح العمل الجماعي"، مضيفاً أن "إعادة خدمة العلم جاءت أيضاً استجابة لمطالبات نيابية وشعبية رأت فيه ضرورة لتعزيز الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي لدى الشباب".

وأشار النائب زهير الخشمان من كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية إلى أن القانون يهدف إلى "صناعة الشباب لا تقييدهم"، وهو يمثل "منصة تأهيل وطنية" تغرس الانضباط والمهارات المهنية، وليس لتعقيد حياة الشباب. أما رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب وليد المصري، فقال إن القانون يعكس رؤية الدولة الأردنية بترسيخ الهوية الوطنية. ويُكلف بالخدمة العسكرية كل أردني ذكر أتم سن الـ18 لمدة عامَين، ويُعفى من التجنيد من تأجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية، وكذلك الابن الوحيد لعائلته.