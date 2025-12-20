الأردن يشارك جواً بالعمليات العسكرية ضدّ "داعش" في سورية

- شارك الجيش الأردني في ضربات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد "داعش" في جنوب سوريا، ضمن عمليات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لمنع التنظيمات المتطرفة من تهديد أمن المنطقة. - شنت القوات الأمريكية والتحالف الدولي غارات واسعة النطاق على مواقع "داعش" في البادية السورية، بعد هجوم للتنظيم أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين وسوري. - نفذت القيادة الوسطى الأمريكية 80 عملية في سوريا منذ يوليو، مما أدى إلى مقتل 14 من "داعش" واعتقال 119، مع استمرار التعاون لتدمير مواقع التنظيم.

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، في بيان له مشاركة سلاحه الجوي فجر يوم أمس الجمعة في تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة "داعش" الإرهابية في مناطق جنوب سورية. وأوضح الجيش الأردني أن المشاركة الأردنية جاءت بالتعاون مع الولايات المتحدة، في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخراً. وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار الحرب على الإرهاب، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم "داعش" الإرهابي إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سورية.

وشنّت القوات الأميركية العاملة ضمن مظلة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، سلسلة غارات جوية ورشقات صاروخية استهدفت مواقع وكهوفاً تتحصن فيها خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مناطق متفرقة من البادية السورية، في عملية وُصفت بأنها "الأوسع" منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل عام، وتأتي على خلفية مقتل ثلاثة أميركيين وسوري إثر هجوم من جانب التنظيم قبل نحو أسبوع.

وقالت مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد" إن طائرات التحالف "نفذت غارات مكثفة استهدفت كهوفاً وأوكاراً يستخدمها التنظيم في بادية جبل البشري بريف دير الزور الغربي، وباديتي العشارة والميادين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى بادية الرصافة في ريف الرقة الغربي، وبادية مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، فضلاً عن سلسلة جبال العمور في منطقة تدمر بريف حمص الشرقي".

وأكدت المصادر أن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة "الشدادي" بريف الحسكة الجنوبي شاركت في القصف الصاروخي، مشيرة إلى تنفيذ عمليات قصف أرضي وجوي تخللها إلقاء قنابل ضوئية على المواقع المستهدفة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي في أجواء البادية السورية.

وبحسب المصادر نفسها، تُعدّ هذه العملية الأوسع من نوعها التي ينفذها التحالف الدولي في البادية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى اليوم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمام البيت الأبيض تعليقاً على مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي قبل أسبوع، إن الولايات المتحدة سترد على تنظيم "داعش" إذا تعرضت القوات الأميركية لهجوم آخر. وفي منشور على موقعه "تروث سوشال"، قال ترامب: "سيكون هناك ردّ جاد للغاية".

وكانت قوات الأمن السورية وقوات أميركية قد تعرّضت يوم السبت لإطلاق نار من قبل مسلح قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، بحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) قد أعلنت، في بيان صدر ليل الأربعاء الماضي، أن قواتها وشركاءها نفذوا منذ شهر تموز/ يوليو الماضي نحو 80 عملية عسكرية وأمنية في سورية، في إطار الجهود الرامية إلى منع تنظيم "داعش" من إعادة تنظيم صفوفه وشنّ هجمات داخل البلاد أو خارجها.

وأوضحت القيادة أن العمليات التي نُفذت خلال الأشهر الستة الماضية أدت إلى مقتل 14 عنصراً من التنظيم واعتقال 119 آخرين، مؤكدة أن هذه الأنشطة أسهمت في إحباط محاولات "داعش" لاستعادة قدراته العملياتية والتخطيط لهجمات على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن القوات الأميركية تعاونت، خلال الشهر الماضي، مع السلطات في دمشق لتحديد وتدمير أكثر من 15 موقعاً يُشتبه في احتوائها على أسلحة تابعة للتنظيم، ما أدى إلى تدمير نحو 130 صاروخاً وقذيفة وأسلحة أخرى، مشددة على أن واشنطن ستواصل العمل من كثب مع شركائها السوريين لملاحقة شبكات التنظيم ومنع تمدده.