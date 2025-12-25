- استعادة جثمان الشهيد الأردني: بعد احتجاز دام لأكثر من 3 أشهر، أعادت السلطات الإسرائيلية جثمان عبد المطلب القيسي، منفذ عملية جسر الملك حسين، إلى الأردن حيث تم تشييعه فجراً. - تفاصيل العملية: في 18 سبتمبر، نفذ القيسي عملية إطلاق نار على الجسر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وكان يعمل سائقاً لنقل المساعدات إلى غزة. - خلفية الشهيد: عبد المطلب القيسي، المعروف بـ"أبو عيسى"، من سكان مرج الحمام في عمان، عمل في قطاع الشحن لسنوات.

أعلن نجل الشهيد الأردني عبد المطلب القيسي منفذ عملية جسر الملك حسين (معبر الكرامة) التي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تشييع جثمان الشهيد فجراً بعد صول جثمانه من دولة الاحتلال التي احتجزت الجثمان لأكثر من 3 أشهر. وكتب الشاب يوسف عبد المطلب القيسي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "يا رب لك الحمد تم وصول جثمان والدي الشهيد.. الدفن في وادي الشتاء، والصلاة في مسجد وادي الشتاء فجرا".

وأفادت القناة 14 العبرية، في وقت سابق الليلة الماضية، بأن السلطات الإسرائيلية ستعيد بعد منتصف الليلة جثمان منفذ عملية معبر الكرامة إلى الأردن. ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من الحكومة الأردنية حول استعادة الجثمان.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذ عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، عملية إطلاق نار على الجسر الذي يربط الضفة الغربية بالأردن ما أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين. وقالت الخارجية الأردنية حينها إنه مدني بدأ منذ ثلاثة أشهر العمل سائقاً لإيصال المساعدات إلى قطاع غزّة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، إن منفذ العملية "كان يستقل شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن، وأطلق النار، ثم حيدته قوات الأمن في المكان".

عبد المطلب القيسي (أبو عيسى) من سكان مرج الحمام، منطقة الظهير، التابعة إدارياً للواء وادي السير، جنوب غرب العاصمة الأردنية عمّان. وبحسب مواقع محلية فإن القيسي، وكنيته المعروفة بين السائقين "أبو عيسى"، عمل في قطاع الشحن لسنوات.