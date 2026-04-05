- دعت وزارة الخارجية الأردنية الحكومة السورية لمحاسبة المسؤولين عن الإساءات للعاهل الأردني والأردن خلال فعالية تضامنية في دمشق، مؤكدة رفض الحكومة السورية لهذه الإساءات واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة. - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السوري أسعد الشيباني تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين أهمية التطور المستمر في العلاقات وضرورة توسيع التعاون في مختلف المجالات. - ناقش الوزيران التحضيرات لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، وأكد الصفدي دعم الأردن لأمن واستقرار سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها.

دعت وزارة الخارجية الأردنية الحكومة السورية إلى محاسبة المسؤولين عن الإساءات للعاهل الأردني عبد الله الثاني والأردن، خلال فعالية تضامنية مع الأقصى والشعب الفلسطيني يوم الجمعة، قرب السفارة الإمارتية في دمشق.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، في بيان، اليوم الأحد الإساءات إلى الأردن في دمشق، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة تلقّت تأكيدات من وزارة الخارجية السورية أنّ الحكومة السورية "ترفض وتستنكر بالمطلق أيّ إساءةٍ للأردن، وأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن في خرقٍ للقانون ومحاولة بائسة للإساءة للعلاقات الراسخة التي تربط البلدين".

إلى ذلك، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في عمّان، أمس السبت، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تعزيز العلاقات الثنائية. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردني، اليوم، أكد الوزيران أهمية التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين.

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi اليوم وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني @AsaadHShaibani.



— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 4, 2026

كما بحث الوزيران التحضيرات الجارية بين وزارتَي الخارجية في البلدين للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين. وأكّد الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها حماية أمن سورية واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وضمان سلامة مواطنيها. وجدّد كذلك تأكيد إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سورية وتدخّلاتها فيها؛ بوصفها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سورية، وانتهاكًا لاتفاقية فضّ الاشتباك بين سورية وإسرائيل للعام 1974. كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في المنطقة، وجدّدا إدانتهما للاعتداءات.