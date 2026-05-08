الأردن يخرّج 300 شرطي سوري لنشرهم في ريف السويداء

- شهد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السورية، مما يعكس التعاون الأمني بين الأردن وسوريا. تضمنت الدورة تدريبات في العلوم الشرطية واللياقة البدنية لتعزيز كفاءة العناصر. - العناصر المدربة ستباشر عملها في ريف السويداء لتعزيز الجاهزية الأمنية، حيث تضمن حفل التخريج عروضاً عسكرية وفرضيات ميدانية، مما يشير إلى استمرار التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان. - محافظة السويداء تشهد توترات أمنية مستمرة مع توقيفات وإصابات، في ظل جهود سياسية وأمنية غير مكتملة لتحقيق الاستقرار، بينما تستمر الغارات الجوية الأردنية ضد تجار المخدرات.

في إطار التعاون الأمني بين سورية والأردن، شهد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل شرطي لـ300 عنصر من مرتبات قوى الأمن الداخلي السورية، وذلك بحضور وفد من وزارة الداخلية السورية برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون القوى البشرية محمد حسام الشيخ فتوح. وحضر مراسم التخريج مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، إلى جانب عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام الأردنية، في خطوة تعكس مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل الأمني.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الدورة تضمنت برنامجاً تدريبياً مكثفاً في العلوم والأعمال الشرطية الحديثة، إضافة إلى تدريبات عملية في اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، بهدف رفع كفاءة العناصر وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهم.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عناصر الشرطة السوريين الذين خضعوا لدورات تدريبية في الأردن سيباشرون عملهم خلال المرحلة المقبلة في مناطق ريف محافظة السويداء الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، في خطوة تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز الجاهزية الأمنية ورفع كفاءة المؤسسات الشرطية في البلاد. وقال المصدر، إن العناصر الذين أنهوا تدريباتهم في الأردن ينحدرون من محافظات سورية مختلفة، مشيراً إلى أن توزيعهم سيكون ضمن مناطق ريف السويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة، من دون الكشف عن عدد العناصر الذين سيجري نشرهم بشكل مباشر في المحافظة أو طبيعة المهام التي ستوكل إليهم.

وتضمّن حفل التخريج عروضاً عسكرية وفرضيات ميدانية متقدمة، حاكت سيناريوهات أمنية متعددة، هدفت إلى إظهار مستوى التدريب الذي تلقاه المشاركون خلال فترة الدورة، ومدى جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشراً على استمرار التنسيق الأمني والتدريبي بين دمشق وعمّان، في وقت تشهد فيه مناطق جنوبي سورية، ولا سيما محافظة السويداء، تحديات أمنية متباينة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يدفع السلطات السورية إلى تعزيز حضورها الأمني والإداري في بعض المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرتها.

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي في السويداء توقيف شخصين متهمين بارتكاب جرائم خطف وسرقة سيارات. ويوم أمس الخميس، أصيب شابان بإصابات متفاوتة الخطورة إثر تعرضهما لإطلاق نار من بندقية حربية، وذلك على خلفية خلاف مع صاحب منزل في أحد الأبنية السكنية غرب مقام عين الزمان بمدينة السويداء.

ونقلت شبكة "السويداء 24" عن مصدر محلي قوله إن الشابين، وهما عنصران في الحرس الوطني، كانا برفقة فتاة لنقل أثاث يعود لها، وكانا يرتديان الزي العسكري الكامل ويحملان أسلحتهما.

وبحسب المصدر، طلب صاحب المنزل من الشابين عدم الدخول إلى المنزل وهما يحملان السلاح، إلا أنهما رفضا الطلب، وأقدما على إطلاق النار داخل المضافة باتجاه الجدران، ليتطور الخلاف إلى تبادل إطلاق نار، إذ رد رامي فهد بإطلاق النار تجاههما، مما أدى إلى إصابتهما. وأفادت المعلومات الأولية بأن أحدهما أصيب بإصابة خطيرة، فيما نقل الاثنان إلى المستشفى الوطني في السويداء لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في محافظة السويداء منذ أحداث يوليو/تموز 2025، التي اندلعت على خلفية عمليات خطف متبادلة وتطورت لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة، أعقبها تدخل حكومي وانسحاب القوات الحكومية من المحافظة بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، لتبقى السويداء منذ ذلك الحين خارج الإدارة المركزية المباشرة وسط تعثر الحلول السياسية والأمنية.

ورعى الأردن، نهاية العام الماضي، إلى جانب الولايات المتحدة، مفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن محافظة السويداء أسفرت عن مبادرة للحل سميت "خريطة طريق"، لكن هذه الجهود لم تتكلل بالنجاح التام حتى الآن، فيما تشن الطائرات الحربية الأردنية بين الفينة والأخرى غارات جوية في بعض المناطق الريفية بمحافظة السويداء، تقول إنها تستهدف تجار المخدرات في تلك المناطق.