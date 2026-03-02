الأردن يبلغ إيران رسالة احتجاج شديدة اللهجة على اعتداءاتها

- استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على الاعتداءات ضد الأردن، مؤكدة ضرورة وقف الهجمات واحترام السيادة الأردنية وفق القانون الدولي. - ترأس الملك عبدالله الثاني اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي، مشددًا على رفض تحويل الأردن إلى ساحة حرب، ومؤكدًا على جاهزية المؤسسات للتعامل مع التطورات. - أعلنت مديرية الأمن العام إصابة خمسة أشخاص وأضرار مادية في عدة محافظات جراء سقوط شظايا، داعية السكان للالتزام بالإرشادات الأمنية.

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، الأحد، القائمَ بالأعمال الإيراني في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة إلى حكومته بسبب الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا عربية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم، إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال "ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار". وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

إلى ذلك، ترأس العاهل الأردني عبدالله الثاني، الأحد، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن. واستمع خلال الاجتماع إلى إيجاز حول خطط التعامل مع الأحداث والمستجدات بما يحافظ على أمن المملكة ويضمن سلامة المواطنين. واطلع الملك على مدى جاهزية مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية للتعامل مع التطورات، مشددا على الرفض المطلق لأن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة خمسة أشخاص، أربعة منهم في منطقة البادية الوسطى جراء سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات الأردن المختلفة. ولفتت المديرية إلى أن كوادر الدفاع المدني والشرطة، تعاملت منذ صباح الأمس وحتى الثامنة من مساء الأحد، مع 115 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة. وأفادت المديرية بوقوع أضرار مادية في 11 مركبة بالإضافة إلى 19 منزلاً، داعية السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية.