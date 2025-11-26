- أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن مقتل مطلوبين وإصابة ثلاثة من القوى الأمنية خلال مداهمة في لواء الرمثا، حيث كان المطلوبان من حملة الفكر التكفيري. - بادر المطلوبان بإطلاق النار على القوة الأمنية فور وصولها، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، بينما تم قتل المطلوبين بعد تحصنهما بالموقع. - استخدم المطلوبان والدتهما كدرع بشري، لكن القوة الأمنية تمكنت من تحييدها دون أذى، وضبطت مجموعة من الأسلحة والعتاد في الموقع.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر اليوم الأربعاء، مقتل مطلوبين اثنين وإصابة ثلاثة من القوى الأمنية، خلال مداهمة في لواء الرمثا شمال البلاد. وقال بيان صادر عن المديرية إنّ "قوة أمنيّة خاصّة داهمت مساء الثلاثاء موقعاً في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة".

وأشارت المديرية الى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج. وقالت إنه "جرى تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع". وأضافت أنهما "استخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها".

وأوضحت أنه جرى تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.