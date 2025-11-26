- أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن مقتل مطلوبين وإصابة ثلاثة من القوى الأمنية خلال مداهمة في لواء الرمثا، حيث كان المطلوبان من حملة الفكر التكفيري. - فور وصول القوة الأمنية، بادر المطلوبان بإطلاق النار بكثافة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. - تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدة المطلوبين التي استخدمت كدرع بشري، وضبطت مجموعة من الأسلحة والعتاد في الموقع.

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، فجر اليوم الأربعاء، مقتل مطلوبين اثنين وإصابة ثلاثة من القوى الأمنية خلال مداهمة في لواء الرمثا، شمال البلاد. وقال بيان صادر عن المديرية إنّ "قوة أمنيّة خاصّة داهمت مساء أمس الثلاثاء موقعاً في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على أثر قضايا تحقيقية مهمة".

وأشارت المديرية الى أنه وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج، وقالت إنه "جرى تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع". وأضافت أنهما "استخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها".

وأوضحت أنه جرى تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.