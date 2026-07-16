- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عن شغور مقعد النائب حسن الرياطي بعد حكم قضائي بحبسه لمدة عامين، مما أدى إلى سقوط عضويته وفقًا للمادة (75) من الدستور. - بكر يحيى محمد الكساسبة سيحل محل الرياطي في مجلس النواب، بناءً على المادة (57/أ) من قانون الانتخاب، كونه المرشح التالي في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها. - أشار أستاذ القانون حمدي قبيلات إلى ندرة فقدان العضوية بسبب حكم قضائي في تاريخ البرلمان الأردني، حيث يسقط المقعد تلقائيًا دون تصويت.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن هوية البديل الذي سيشغل المقعد النيابي الشاغر عن دائرة العقبة، بعد سقوط عضوية النائب عن حزب الأمة، حسن الرياطي، إثر صدور حكم قضائي قطعي بحبسه لمدة عامين، في واحدة من الحالات النادرة التي تسقط فيها عضوية نائب بحكم الدستور نتيجة صدور حكم قضائي.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان، اليوم الخميس، إنها أبلغت مجلس النواب رسميًا بأن بكر يحيى محمد الكساسبة، المرشح عن حزب الأمة حاليًا (جبهة العمل الإسلامي سابقًا) في انتخابات عام 2024، هو الذي يلي الرياطي في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها، وبالتالي يحل محله في مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. وجاء رد الهيئة على كتاب تلقته من رئيس مجلس النواب في 14 يوليو/تموز الحالي، أبلغها فيه بشغور المقعد النيابي العائد للرياطي بعد اكتساب الحكم الصادر بحقه الدرجة القطعية. وأوضحت الهيئة أن المادة (75) من الدستور تنص على سقوط عضوية النائب إذا صدر بحقه حكم قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، وهو ما أكدته أيضًا المادة (10) من قانون الانتخاب.

وقال أستاذ القانون الدستوري والإداري، حمدي قبيلات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن فقدان العضوية بسبب صدور حكم قضائي قطعي بالحبس يُعد من أندر الحالات في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، مشيرًا إلى أن المقعد النيابي يسقط بحكم الدستور من دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب أو إصدار قرار منه، لافتًا إلى أن هذه الحالة تُعد الأولى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأوضح قبيلات أن المادة (75) من الدستور تعتبر صدور حكم قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية سببًا لفقدان النائب أحد شروط الأهلية للاستمرار في عضوية المجلس، ما يؤدي إلى شغور المقعد تلقائيًا، لتباشر الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات تسمية المرشح الذي يليه في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها.

وأشار إلى أن الدستور يميز بين هذه الحالة وبين الفصل بقرار من مجلس النواب، إذ تمنح المادة (90) المجلس صلاحية فصل أحد أعضائه بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس إذا ارتكب ما يستوجب ذلك. ويُعد هذا الإجراء استثنائيًا، وقد شهدت الحياة البرلمانية حالات محدودة منه، أبرزها فصل النائب أسامة العجارمة عام 2021 بقرار من المجلس، بينما تختلف حالة الرياطي، كونها جاءت نتيجة حكم قضائي قطعي.

وفقد النائب عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقًا)، حسن الرياطي، مقعده النيابي بعد أن أصدرت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، في 9 يوليو/تموز الجاري، قرارها في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب حسن الرياطي، والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الرياطي وتأييد حكم الحبس الصادر بحقه، ليكتسب الحكم بذلك الدرجة القطعية.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت، في 17 يونيو/حزيران الماضي، حكمًا بحبس الرياطي لمدة عامين، مع تضمينه الرسوم وإلزامه بالتعويض المدني، بعد إدانته بجرم الاعتداء على النائب السابق شادي فريج، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما تحت قبة مجلس النواب قبل نحو عامين. وتعود وقائع القضية إلى 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، عندما شهدت قبة مجلس النواب الأردني مشاجرة بين الرياطي وفريج، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء داخل المجلس، قبل أن تسلك القضية مسارها القضائي وصولًا إلى صدور حكم قطعي أدى إلى سقوط عضوية الرياطي.