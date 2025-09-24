الأردن: الإفراج عن النائب وسام الربيحات وآخرين

- أُفرج بكفالة عن النائب وسام الربيحات وآخرين من حي الطفايلة بعد توقيفهم بتهمة غسل الأموال، حيث أكد المحامي بسام فريحات أن القضية مستمرة وسيتم تقديم أدلة تُظهر قانونية جمع التبرعات لدعم غزة. - وُجهت للنائب و5 آخرين تهمة غسل الأموال وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإنشاء منصة لتلقي الأموال دون ترخيص. - شملت التهم إدارة نظام معلومات لجمع التبرعات دون ترخيص، حيث طاولت التحقيقات 17 شخصاً بتهم مختلفة وفقاً لتقارير الخبرة الفنية.

قرر مدعي عام عمّان، اليوم الأربعاء، الإفراج بكفالة عن النائب في حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات وآخرين من أبناء حي الطفايلة، بعد يوم من توقيفهم، أمس الثلاثاء، بتهمة غسل الأموال. وقال المحامي من فريق الدفاع بسام فريحات، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى تكفيل موكليه الموقوفين من أبناء حي الطفايلة، وبينهم النائب وسام الربيحات، وذلك بعد قرار بالإفراج عنهم".

وأضاف أن "القضية مستمرة وسنقدم كفريق دفاع خلال الفترة المقبلة معززات تبين أن التبرعات لدعم غزة، جرى جمعها وتسليمها حسب القانون".

وكان المدعي العام في عمّان، قد قرر، أمس الثلاثاء، توقيف النائب وسام الربيحات و5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمِّها أن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طاولت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.

وأضافت: "وُجهت للنائب الربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية".

ووجه المدعي العام للنائب وسام الربيحات و14 آخرين تهمة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية، وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.